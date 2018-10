El Senado impulsa la confirmación del juez Kavanaugh

Brett Kavanaugh, el elegido por Donald Trump para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo, está a un paso de llegar a la más alta instancia judicial de EE.UU.

El Senado, que tiene la potestad de confirmar los nominados por el presidente de EE.UU. para este cargo, ha votado a favor de Kavanaugh en una votación procesal previa a la definitiva que apunta a que el polémico candidato será finalmente confirmado.

La votación se produjo en un momento de alta tensión política y en la opinión pública. Las acusaciones de ataque sexual contra Kavanaugh por parte de varias mujeres y su controvertida testificación ante el Comité Judicial del Senado han dividido al país.

La oposición demócrata, empeñada en impedir su confirmación, ha intentado obstaculizar el proceso al máximo, con retrasos en la confirmación y con la exigencia de una investigación por parte del FBI sobre las acusaciones.

Very proud of the U.S. Senate for voting “YES” to advance the nomination of Judge Brett Kavanaugh!