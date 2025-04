Así es Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia que se ha reunido con Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , se reunió este miércoles en Madrid con la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin , para debatir sobre la gestión de la pandemia, la crisis de Ucrania o el pacto migratorio . Como sucede en algunas ... ocasiones, las anécdotas, en este caso las referidas al aspecto físico de los mandatarios, opacaron el contenido del encuentro. Sorprendidos por la belleza física de la que disfrutan ambos líderes, muchos usuarios de Twitter se entretuvieron bromeando sobre ese detalle, con mensajes que combinaban el ingenio y la mordacidad. Dejando a un lado las observaciones frívolas –hay que recordar que el periódico ‘Financial Times’ dijo que Sánchez había recibido el apodo de ‘Mr. Handsome’ (Señor Guapo)–, lo cierto es que el perfil político de Marin merece un comentario más sosegado , pues su biografía está marcada por una carrera de vértigo, episodios llamativos y alguna polémica.

La Moncloa ha destacado que la reunión entre ambos líderes ha evidenciado la buena sintonía bilateral que existe entre España y Finlandia, subrayando que «ambos gobiernos socialdemócratas están comprometidos con la dimensión social y feminista de la acción política y con aportar un enfoque progresista a la agenda europea desde el diálogo». Esas palabras no permiten olvidar el reproche que Marin dedicó a Sánchez durante las negociaciones del Fondo de Recuperación de la Unión Europea . «En esta mesa están sentados distintos gobiernos que han movido sus posiciones para buscar un acuerdo. Hemos pasado de 0 a 350.000 millones de euros . ¿Y qué has hecho tú? Nosotros nos hemos movido. Ahora es tu turno», le espetó la primera ministra finlandesa, exasperada por las reclamaciones del presidente del Gobierno.

Carrera de vértigo

Nacida en Helsinki en 1985, Marin cambió muy pronto su ciudad natal por Pirkkala , una pequeña localidad al sur de Finlandia. Sus primeros años no fueron fáciles. Cuando todavía era una niña, se produjo la separación de sus padres. Con problemas con el alcohol, su progenitor se convirtió en una sombra durante su infancia, una figura lejana con la que apenas tuvo trato. « No he crecido con él y diría que no tengo padre », confesó a la revista ‘Vogue’ en una entrevista. A pesar de esa ausencia, la primera ministra disfrutó de una niñez con amor, alejada de ciertas convenciones de esa época. Después de su divorcio, su madre rehízo su vida con otra mujer, una circunstancia que hoy no tiene nada de extraño, pero sobre la que no se hablaba con tanta naturalidad en la década de los 90.

La rueda de prensa conjunta de Marin con Sánchez celebrada este miércoles en Madrid EFE

Aunque respaldada por su familia, Marin tampoco recorrió un camino de rosas durante su juventud. Como otros chicos de su misma clase social, los problemas económicos de su madre le empujaron a buscar pequeños trabajos, empleos con los que salir adelante y costear sus estudios. Por esa misma época, se alistó a las juventudes del partido socialista finlandés (SDP), y también se matriculó en Administración en Tampere, convirtiéndose en la primera persona de su familia en acceder a la universidad. En esa ciudad, la segunda más importante de Finlandia, subió los primeros peldaños de su carerra política. Su viaje hacia el poder duró apenas siete años . En octubre de 2012, Marin fue elegida concejala del Ayuntamiento de Tampere, tras una primera tentativa que se había saldado en fracaso; en abril de 2015, se convirtió en diputada del Parlamento o ‘Eduskunta’ de Finlandia; por último, en junio de 2019, recibió la cartera de Transportes y Comunicación.

Marin se convirtió en primera ministra de Finlandia en diciembre de 2019, con solo 34 años. A los pocos meses de comenzar su mandato, tuvo que lidiar con el inicio de la pandemia de Covid-19

Desde esa fecha y hasta diciembre de 2019, Marin se labró un nombre como ministra, accediendo finalmente al poder después de que su antecesor, el también socialdemócrata Antti Rinne , anunciara su dimisión. Convertida en primera ministra, se puso al frente de un Gobierno de coalición integrado por el SPD, el Partido de Centro (liberales), la Alianza de Izquierdas (socialistas, verdes) y el Partido Popular Sueco (representante de la minoría suecoparlante de Finlandia). Como jefa del Ejecutivo, lidió con la pandemia cuando todavía estaba deshaciendo las maletas en la residencia oficial de Kesäranta. Según los datos, el país escandinavo es uno de los menos golpeados en el mundo por el Covid-19 . Desde el inicio de la crisis sanitaria, se han registrado 1.724 muertes, aunque los casos se han disparado desde mediados de octubre por la aparición de la variante Ómicron.

Escándalos

Las cifras esperanzadoras de la pandemia en Finlandia no han logrado librar a Marin de las críticas, sobre todo después de que saliera a la luz a principios de diciembre que la primera ministra asistió a una fiesta a pesar de haber tenido contacto con su ministro de Exteriores, Pekka Haavisto, contagiado de Covid-19 . Cuando se publicó esa información, la socialdemócrata ya había tenido que enfrentarse a la polémica que la golpeó en verano, al descubrirse que su familia utilizaba fondos públicos para pagar los desayunos en su residencia, que rondaban los 300 euros al mes. Lo cierto es que la escrupulosidad con las prácticas de los gobernantes no es excepcional en Finlandia, un país que ocupa las primeras posiciones en el índice anual de Transparencia Internacional.

Las últimas declaraciones destacadas de Marin se han producido estos días, cuando la mandataria ha afirmado que Finlandia no tiene por el momento intención de entrar en la OTAN, pero sí respaldar a sus aliados europeos y estadounidenses para proteger a Ucrania , en plena crisis por la escalada de tensión en las fronteras de ese país. Casada y con hijo, la joven primera ministra, de 36 años, también jugará un papel clave en este desafío geoestratégico.