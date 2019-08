Salvini dinamita el Gobierno ideal de la internacional nacional-populista

Una de cal y otra de arena para la internacional nacional-populista europea. Si la victoria de Boris Johnson en las primarias conservadoras británicas sumaba un primer ministro de peso más a su internacional identitaria, la bicefalia populista de Italia se ha quebrado por las ambiciones del ministro del Interior italiano Matteo Salvini.

Envalentonado por su gran victoria en las europeas y los sondeos en torno al 38 por ciento, el líder leguista ha planteado una moción de censura para adelantar las elecciones. Hasta hace unos días Italia era el modelo del populismo perfecto para Steve Bannon, ex asesor estrella de Donald Trump, y el analista ruso Aleksandr Dugin, teórico estrella del neo eurasianismo y que reconocía el pasado otoño en la revista « Política Exterior» que el italiano era su Gobierno ideal: dos partidos, el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga, que se identifican con el pueblo y contra las élites aunando identidad, rechazo a la inmigración, a favor de políticas económicas proteccionistas y especialmente cercanos a la Rusia de Vladimir Putin.

Bannon había instaurado su escuela populista en un monasterio italiano para inspirarse y unificar en torno a su influencia a los partidos semejantes a la Liga. Pese a las expectativas y el triunfo inapelable del partido ultraderechistas, la influencia de los euroescépticos no sólo no aumentó exponencialmente en las elecciones europeas del pasado 26 de mayo, sino que las fuerzas europeístas se reforzaron con la irrupción de liberales y verdes para sostener la mayoría decadente de democristianos y socialdemócratas. Días después de aquella decepción, el Gobierno de Italia revocó los derechos de propiedad, que fueron entregados al Instituto Dignitatis Humanae, un grupo de expertos afiliado a Bannon, aduciendo que la organización no había pagado las tarifas de concesión ni realizado trabajos de mantenimiento en el claustro.

Con el anuncio de la moción, Salvini buscaba dar un golpetazo electoral junto a los ultras de Fratelli d’Italia y el moribundo Forza Italia del penúltimo líder carismático del flanco derechista: Silvio Berlusconi. Sin embargo, «Il Cavaliere», reconvertido en un caricaturesco eurodiputado, ha rechazado disolver su partido para honor y gloria de una lista única para Salvini.

Entretanto, aunque hace un año parecía imposible, el «viejo» social liberalismo del aún influyente Matteo Renzi y los antisistema «grillini» (por el fundador Beppe Grillo) quieren evitar el desastre electoral de ver por primera vez a un partido de extrema derecha como líder absoluto de un miembro fundador de la Unión Europea.

Los senadores del Partido Democrático afines a Renzi y los del Movimiento 5 Estrellas, furiosos contra Matteo Salvini que rompió sin advertir su alianza el 8 de agosto, votaron el pasado martes unidos contra la propuesta del líder de la Liga de derrocar esta semana al gobierno de Giuseppe Conte. Acordaron pedirle al jefe del ejecutivo, cercano al M5S, que asistiera para un discurso el 20 de agosto en el Senado e intente resolver la crisis política.

La arriesgada apuesta de Salvini, entre fiesta y fiesta con su torso desnudo en las playas italianas, ha coincidido con el enésimo episodio de su principal filón electoral: la inmigración. Más de 500 migrantes esperan desembarcar de dos barcos de rescate en el Mediterráneo, uno operado por Médicos Sin Fronteras el otro por los españoles de Open Arms. Italia les ha negado el permiso para atracar hasta que, en otro contratiempo para el ministro italiano de Interior, un tribunal de Lazio abrió la puerta ayer al Open Arms para que llegara a un puerto italiano.

