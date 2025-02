Salvini crea una nueva Liga para atraer a los votantes del sur de Italia

La Liga ha dado un paso histórico. Ayer nació un nuevo partido que se denomina « Liga per Salvini premier » (Liga por Salvini primer ministro). Una nueva Liga que nace con inscritos y electores diversos, y con un objetivo ambicioso: echar al primer ministro, Giuseppe Conte , de Palacio Chigi, la sede del gobierno. Muere así el partido fundado por Umberto Bossi en diciembre 1989, como un proyecto secesionista cuyo nombre completo era Liga Norte para la Independencia de la Padania.

El exvicepresidente y exministro del Interior dice así definitivamente adiós a la Liga Norte de Bossi , sobre la que pesan los 49 millones de euros que debe devolver al Estado tras una sentencia de un tribunal por estafa. Se cierra así un capítulo importante de la política italiana que ha durado 30 años, con raíces muy asentadas en el norte, una militancia fiel a ideales federalistas cuando no utópicamente independentistas. Matteo Salvini abre otro que apunta a un objetivo más amplio, a nivel nacional, reemplazando la bandera verde, color símbolo de la Liga, con la bandera tricolor italiana (verde, blanco y rojo).

Objetivo: 200.000 afiliados

Se trata de un proyecto en el que sueña Salvini desde hace un tiempo, plasmado en las redes sociales con su imagen ante la bandera nacional con el lema «los italianos primero». Para este nuevo capítulo del partido, el exministro del Interior abrió nuevas inscripciones –también por intenet-, otorgando carnet de la nueva Liga por Salvini con el pago de 10 euros. Ayer fue el último día de inscripción. Pocos minutos antes de concluir el plazo, Salvini escribió en Twitter, tras el símbolo tricolor de la bandera nacional con notable entusiasmo: «76.755 carnets en 2019 y, a pesar del confinamiento, ya 100.000 en el 2020 (de las cuales más de veinte mil online). Orgullosos de este crecimiento extraordinario, apuntamos a 200,000 inscritos para Año Nuevo. La gran familia de la Liga crece, de norte a sur, y se está preparando para recoger este entusiasmo también en las elecciones regionales del 20 y 21 de septiembre». Se trata de elecciones importantes en siete de las 21 regiones italianas.

Riesgo de escisión

Con el tema de la inmigración como gran bandera electoral, el nuevo partido de Salvini aspira a implantarse también con fuerza en el sur de Italia, pero corre el riesgo de pagar un alto precio: al menos un 30 por 100 de los militantes fieles del norte que hicieron la historia de la Liga junto a Umberto Bossi ha dejado el carnet y no se ha inscrito en el nuevo partido, con el peligro para Salvini de que se produzca una escisión , según el diario La Repubblica, que escribe: «Se alejan (de la Liga de Salvini) porque les falta la palabra ''mágica" para ellos: Norte. La independencia, el federalismo, la autonomía eran la razón social de la fuerza política creada por Bossi. Sin esas perspectivas, justas o equivocadas, se asiste a una mutación genética de la Liga». No solo buena parte de las bases del norte están decepcionadas, sino también algunos nombres importantes no parecen apoyar, al menos en su totalidad, el liderazgo de Salvini.