Putin felicita por fin a Biden por su victoria en las elecciones

Después de más de un mes desde que se celebraron las elecciones en Estados Unidos, el jefe del Estado ruso, Vladímir Putin , ha decidido por fin felicitar al presidente electo norteamericano, Joe Biden. Lo ha hecho enviándole un telegrama cuyo texto ha sido publicado en la página web del Kremlin.

Putin le desea a Biden éxito al frente de la primera potencia mundial y ha expresado su confianza en que «Rusia y EE.UU., a pesar de sus diferencias, pueden contribuir a resolver muchos problemas y desafíos de carácter global». «Yo, por mi parte, estoy listo para la interacción y los contactos con usted», subraya el máximo dirigente ruso. A su juicio, «la cooperación entre los dos países sobre la base del respeto mutuo respondería a los intereses de los pueblos de Rusia, Estados Unidos y el mundo entero».

Las presidenciales en Estados Unidos se celebraron el pasado 3 de noviembre, pero el recuento de votos ha sido arduo y ha estado marcado por las demandas interpuestas por el todavía jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. Los medios de comunicación norteamericanos proclamaron de inmediato la victoria de Biden y los principales líderes mundiales le felicitaron. No así Putin, quien hace tres semanas dijo que esperaría al resultado oficial para felicitar al vencedor de los comicios.

«Quiero asegurar que aquí no hay ninguna motivación oculta, no es que uno nos guste y el otro no. Simplemente estamos esperando a que termine el enfrentamiento político (...) a que el resultado de los comicios sea legítimo y legal», manifestó el jefe del Kremlin el pasado 23 de noviembre durante el programa «Moscú. Kremlin. Putin» del canal público Rossía-1.

Según las palabras pronunciadas entonces por el mandatario ruso, «respetamos a todo el mundo, al actual presidente Trump y al candidato al cargo, el señor Biden (...) pero en 2016, todos felicitaron a la señora Clinton y después ocurrió que ganó Trump». Afirmó también no temer que tanta dilación en felicitar al vencedor de los comicios en EE.UU. pueda causar un empeoramiento adicional de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Según su opinión, «unas relaciones ya deterioradas no se pueden deteriorar más».

Trump, cuya victoria en las presidenciales de 2016 causó regocijo en el Kremlin y en el resto de la élite política rusa, terminó decepcionando a Putin. Con él se incrementaron las sanciones contra Rusia, se malograron importantes acuerdos de desarme y se agravaron las tensiones geopolíticas en general.

Sin embargo, en Rusia no se espera nada mejor de Biden. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró el domingo que en Moscú no creen que vaya a haber un cambio significativo en las relaciones con Washington con la llegada de Biden al poder. «Desafortunadamente, no observamos nada especial en cuanto a una posible mejora de las relaciones bilaterales (...) tras el cambio de inquilinos en la Casa Blanca», que se avecina.