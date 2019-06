Pablo Ibar rompe su silencio: «No puede haber misericordia sin justicia» El español encerrado en EE.UU. desde hace 25 años por un triple asesinato ocurrido en Florida ha difundido una carta en la que agradece el apoyo recibido y muestra su esperanza de que un día se determine su inocencia

Pablo Ibar, el español encerrado en EE.UU. desde hace 25 años por un triple asesinato ocurrido en Florida del que se declara inocente, ha roto el silencio de los últimos años, desde que arrancó su cuarto y último juicio. Ibar, condenado culpable el pasado enero y sentenciado a cadena perpetua el mes pasado, ha difundido una carta en la que agradece el apoyo recibido y muestra su esperanza de que un día se determine su inocencia.

En la misiva, escrita de su puño y letra, reconoce que tener la ayuda de «tanta gente que no me ha conocido» es algo que le hace sentir «muy humilde». Cita a los gobiernos de España y del País Vasco, al Congreso y al Senado, a los representantes diplomáticos en EE.UU. y Florida, a la Asociación Contra la Pena de Muerte Pablo Ibar y «a toda la gente que me ha apoyado y me ha escrito durante los tiempos más oscuros de mi vida».

Ibar se encuentra ahora mismo en el Centro Penitenciario de Evaluación de Miami mientras espera que se le asigne una cárcel federal donde empezar a cumplir su sentencia y desde donde preparará la próxima apelación. Es un recorrido largo si consigue que el tribunal de apelaciones anule su sentencia y ordene un nuevo juicio, este no empezará hasta dentro de tres o cuatro años- pero en el que al menos no tendrá sobre su cabeza la sombra de una ejecución, como durante los 16 años que pasó en el corredor de la muerte.

«Obviamente, me siento desilusionado de que me hayan encontrado culpable de nuevo, especialmente siendo inocente y otros han sido exonerados por el mismo crimen», dice sobre su último juicio, que su defensa va a recurrir por irregularidades en la presentación de pruebas y en el jurado y por lo que considera sesgo en contra del acusado por parte del juez del caso, Dennis Bailey. Sin embargo, con la elección del jurado de cadena perpetua en lugar de pena de muerte «vi un terrible peso levantarse de los hombros de mi familia. Aunque haya sido convicto, esto ha sido una gran victoria, ustedes han salvado mi vida».

Esa victoria, sin embargo, está lejos de ser suficiente para Ibar: «Algunos pueden pensar que mi sentencia de cadena perpetua es un acto de misericordia, pero no puede haber misericordia sin justicia. La cadena perpetua significa que voy a morir en prisión por un crimen que no cometí».

Desde que se conoció su culpabilidad, la defensa y la familia de Ibar han asegurado que no dejarán de luchara par demostrar su inocencia. Ahora lo repite el propio reo, que explica que «hay muchos detalles» de su procesamiento que no puede explicar porque afectarían a su recurso, pero se comprometió a seguir la pelea: «Por favor, créanme cuando les digo que esto no se que así, voy a seguir luchando para demostrar mi inocencia y cada pequeña ayuda que ustedes pueden dar es muy, pero que muy necesaria».

Emprender la enésima batalla legal será muy costoso para Ibar. El apoyo público en España ha sido decidido cuando se trataba de un ciudadano español condenado a muerte, pero está por ver si será igual con su actual sentencia de cadena perpetua. «Con tu ayuda un día voy a poder volver a nuestro bello país con mi familia, un sueño hecho realidad», dice para buscar nuevos apoyos.

«Os doy mi más sincero agradecimiento, todo mi amor y mi eterno aprecio», concluye la carta.