La oposición griega pierde la moción de censura contra Pavlo Polakis, polémico viceministro del gobierno Tsipras lo interpreta como voto de confianza a su gestión y a su ejecutivo

Seguir Begoña Castiella @bcastiella Actualizado: 11/05/2019 06:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Esta noche los diputados griegos votaron sobre la moción de censura presentada por el líder de la oposición, el conservador Kiriakos Mitsotakis, contra el polémico vice ministro de Sanidad Pavlos Polákis. El resultado fue el esperado: Tsipras consiguió el apoyo de todos sus diputados asi como de uno mas que parece dejará su partido centrista para unirse al radical. La votación ha sido interpretada por el gobierno como un voto de confianza a su gestión. En total votaron en contra de la moción de censura 153 diputados y a favor 136. Pero en las intervenciones anteriores tanto de Tsipras como de Mitsotakis hubo intercambio de comentarios hirientes y referencias desagradables a miembros de sus familias, algo sin precedente.

Elecciones generales anticipadas

A la votación precedieron varias intensas sesiones en las que el gobierno fue duramente atacado por toda la oposición, que quiere elecciones generales anticipadas mientras que el ejecutivo insiste en que tendrán lugar como previsto este mes de octubre. El tema central de la confrontación entre Tsipras y Mitsotakis fue quien de los dos líderes políticos representaba a la sociedad «de los muchos» y quien a la elite «de los pocos».

El líder conservador Kiriakos Mitsotakis invitó a Tsipras a convocar elecciones generales la noche del 26 de mayo, día en el que tendrán lugar las elecciones para el Parlamento Europeo, ya que considera que el resultado será una derrota para SYRIZA . Insistió también en que el populismo, los insultos y polémicas del vice ministro Pokalis se han convertido en el dogma del gobierno y en un tipo de fascismo.

En su intervención final, Alexis Tsipras destacó por su parte que su gobierno trabaja para los más necesitados y no para las elites, que ha sido su ejecutivo quien ha conseguido que el país saliera de los rescates y de sus programas de ajustes y recortes, y que desde agosto de 2018, el parlamento se reúne para votar medidas para eliminar la injusticia e implementar una nueva política económica. Al principio de esta semana ya había anunciado un paquete de medidas que incluye recortes de impuestos y beneficios para los pensionistas, algo que será votado la semana próxima y cuyos resultados comenzarán a apreciarse este mismo año.

El conflictivo ministro Polakis

La moción de censura contra el médico Pavlos Polákis no se explica si no se conocen detalles de su persona. Desde que fue nombrado vice ministro de Sanidad del gobierno de Tsipras, este médico cretense, que además de haber trabajado como intensivista fue alcalde de su pueblo en Creta, ha creado muchos titulares. El primero cuando en una rueda de prensa en su ministerio fumó tranquilamente y de forma provocativa delante de los periodistas, algo que está prohibido desde hace años en lugares públicos…y aun más en el Ministerio de Sanidad. El mas reciente cuando atacó frontalmente hace pocos días a Stélios Kimburópulos, un joven médico paraplégico (debido a su atrofia muscular espinal) que se presenta con el partido Nueva Democracia a las elecciones europeas. Polákis le acusó de haberse «aprovechado» de la legislación vigente para discapacitados que le permitió ser contratado como psiquiatra en la sanidad pública. Y no se disculpó, aun después de la tormenta que provocó su comentario.