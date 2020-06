El nuevo líder laborista despide a la secretaria de educación en la sombra por un tuit antisemita Rebecca Long-Bailey se hizo eco de una entrevista con la actriz Maxine Peak, donde insinuaba

Ivannia Salazar SEGUIR Corresponsal en Londres Actualizado: 26/06/2020 13:45h

Las acusaciones de antisemitisimo en el Partido Laborista vienen de lejos, y pese a las promesas de Jeremy Corbyn de ponerle freno, es el nuevo líder, Keir Starmer, quien parece decidido a cortar de raíz con el problema. Al menos así lo demuestra la radical decisión que tomó ayer de echar a la secretaria de educación en la sombra, Rebecca Long-Bailey, por retuitear una entrevista que, según Starmer, sostiene una teoría de conspiración antisemita. En la entrevista, la actriz Maxine Peake sugiere que la policía estadounidense aprendió tácticas violentas de los servicios secretos israelíes, incluyendo la que usaron los agentes que mataron al afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo durante una detención. «Las tácticas utilizadas por la policía en Estados Unidos, de arrodillarse sobre el cuello de George Floyd, las aprendieron en seminarios con los servicios secretos israelíes», manifestó Peake al diario The Independent.

Long-Bailey, una de las candidatas que se enfrentó a Starmer por el liderazgo del partido tras la salida de Corbyn, de quien es aliada, se defendió diciendo que «de ninguna manera mi retuit fue una intención de respaldar cada parte de ese artículo». «Hoy retuiteé una entrevista que mi constituyente y partidaria incondicional del Partido Laborista, Maxine Peake, le dio a The Independent», declaró en otra publicación, en la que añadió que la intención de la actriz era hablar de «la ira con el manejo del gobierno conservador de la emergencia actual (por el coronavirus) y hacer un llamado a la unidad del Partido Laborista. Estos son sentimientos compartidos por todos en nuestro movimiento y millones de personas en nuestro país», continuó, pero consideró que «de ninguna manera mi retweet fue una intención de respaldar cada parte de ese artículo».

La polémica está servida. Mientras que asociaciones judías y un grupo importante de diputados aplaudieron la decisión de Starmer, los aliados de Long-Bailey, a la izquierda del partido, consideran que la reacción fue desproporcionada y han empezado una lucha abierta con el líder. El ex canciller en la sombra John McDonnell tuiteó su apoyo a Long-Bailey diciendo que: «A lo largo de la discusión sobre el antisemitismo siempre se ha dicho que las críticas a las prácticas del estado israelí no son antisemitas. Por lo tanto, no creo que este artículo lo sea ni que Rebecca Long-Bailey tuviera que haber sido despedida. Me solidarizo con ella».

Starmer, de 57 años y que asumió el liderazgo de la formación en abril de este año, se comprometió durante la campaña a erradicar el supuesto antiseminismo de la formación, en un cambio de tuerca con respecto a la política de Corbyn, un comprometido defensor de los derechos de la comunidad palestina. «Compartir ese artículo estuvo mal porque contiene teorías de conspiración antisemitas», aseveró Starmer, quien añadió que «abordar el antisemitismo y reconstruir la confianza de la comunidad judía es la prioridad número uno para mí». «Le pedí a Rebecca Long-Bailey que se retirara del gabinete en la sombra no porque ella sea antisemita. Lo hice porque compartió un artículo que contiene, en mi opinión, teorías de la conspiración antisemitas». Un portavoz agregó: «El antisemitismo tiene muchas formas distintas y es importante que todos estemos atentos contra él».

La actriz también publicó una aclaración en sus redes sociales: «Es importante para mí aclarar que, cuando hablé con The Independent, fui inexacta en mi suposición de la capacitación de la Policía Estadounidense y sus fuentes. Encuentro aborrecible el racismo y el antisemitismo», expresó.