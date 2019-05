La «novia del Daesh» que quiso volver a Reino Unido podría ser ejecutada en Bangladés «La ley es muy clara. Los terroristas tendrán que enfrentarse a la pena de muerte»

Shamima Begum, apodada como la «novia del Daesh», podría enfrentarse a la pena de muerte en caso de solicitar asilo en Bangladés, ha señalado a la BBC Abdul Momen, ministro de Asuntos Exteriores del país asiático.

«Begum no tiene "nada que ver" con Bangladés», ha recalcado Momen. La adolescente, nacida en Londres, se fugó cuando tenía 15 años para casarse con un miembro de Daesh. Actualmente se encuentra en un campamento de refugiados sirios y fue despojada de su ciudadanía británica el pasado mes de febrero.

«El gobierno británico es responsable de ella». Si llega a Bangladés, Begum se vería perjudicada por la política de tolerancia cero del país al terrorismo. «La ley de Bangladés es muy clara. Los terroristas tendrán que enfrentarse a la pena de muerte», ha zanjado el ministro.

Begum, que no ha admitido ningún delito de terrorismo, se encargaba de adosar a potenciales terroristas suicidas los chalecos bomba que debían hacer estallar, según medios británicos, que revelaron también que la joven participó de forma activa en el reclutamiento de otras chicas europeas.

La joven, que solicitó regresar a Reino Unido hace unos meses, aseguró en una entrevista que «en cierta forma» cometió un error por haberse ido a Siria, pero añadió: «No me arrepiento porque me ha hecho más fuerte». «No me arrepiento de nada, pero quiero volver a Inglaterra porque sé que mi hijo puede vivir allí tranquilamente». «He visto cabezas (resultado de decapitaciones) apiladas en botes de basura. Pero no me han perturbado para nada», señaló.