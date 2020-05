«No puedo respirar»: muere un hombre negro, desarmado y esposado, asfixiado por la Policía

Un hombre negro de unos cuarenta años falleció este lunes en Minneapolis después de que un agente de policía le asfixiara. La víctima no tenía armas, estaba esposado y tumbado sobre el suelo boca abajo y el agente le apretó con la rodilla contra el cuello durante cerca de siete minutos.

La acción policial quedó registrada en un vídeo que grabó una testigo y compartió en Facebook. El documento ha provocado un torrente de críticas alrededor de los abusos policiales con la minoría negra, una de las lacras que sufre EE.UU. «No puedo respirar, no puedo respirar», se escucha suplicar a la víctima, mientras los viandantes protestan y exigen al agente que pare.

[Advertencia: el vídeo que se reproduce en el tuit insertado a continuación incluye imágenes de violencia explícita]

Minneapolis Police kill a black man on 38th and Chicago.



He is screaming, “I can’t breathe” as police drive their knee on his throat for over three minutes. pic.twitter.com/1hhBLAqy8K