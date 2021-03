Mossad: Los guerreros secretos que blindan Israel «Más delicados y sofisticados de lo que sale en las series». Así se definen exagentes del temido servicio de inteligencia, que muestran las claves de su eficacia: reclutar a los mejores estudiantes hebreos y tejer una red de combatientes («no nos gusta que nos llamen espías») en cada país

Un laberinto con 763 nombres preside la entrada al Israel Intelligence Heritage and Commemoration Center (IICC). «Son los agentes muertos en servicio cuyos nombres se pueden hacer públicos, pero hay decenas que han muerto y que, por motivos de seguridad, no figuran en estos muros», relata Nina Fattal, exagente de la inteligencia militar israelí jubilada que ahora trabaja como voluntaria en este centro que califica de «un lugar único, que solo puedes encontrar en un país como Israel». Situado a las puertas de una base militar al norte de Tel Aviv, el IICC nació hace once años con el objetivo de recordar a los caídos de todas las ramas de la inteligencia israelí: la militar, Israel Defense Intelligence (IDI),