Militantes sandinistas vigilan la jornada electoral en Nicaragua

Managua, la capital, amaneció este domingo en silencio y vacía. La mañana de la jornada electoral transcurrió en un ambiente de pasividad. La mayoría de los asistentes eran simpatizantes de Daniel Ortega y Rosario Murillo , y sus fieles militantes que resguardaron las urnas ante cualquier situación que se saliera del guion impuesto por el partido. En el país se les conoce como paramilitares, y son temidos debido al nivel de violencia e impunidad con el que actúan.

Los activistas sandinistas fueron la mayoría a votar en estas elecciones, muchos bajo presiones o acarreados por los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), una estructura territorial similar a los comités de Defensa de la Revolución en Cuba, cuyo principal fin es la vigilancia política. Los simpatizantes de Ortega no se atreven a hablar del proceso. Ante la pregunta de los reporteros, responden con pocas palabras: «Todo en calma, en tranquilidad». Y se van, con su dedo manchado. La mayoría son personas de la tercera edad que, al menos en lo público, aseguran confiar plenamente en el proceso.

Pero uno puede toparse también con ciertas excepciones. En uno de los centros de votación de la capital, una ciudadana dijo que decidió ir a las urnas para «evitar que otros marquen mi boleta». Una afirmación que puede entenderse como una forma de protesta ante el largo historial de fraude ejecutado por Ortega desde su llegada al poder en 2008. La mujer mostró su dedo manchado con tinta, no sin antes dejar en claro que no quería dar su nombre por temor a represalias.

Ortega y Murillo no necesitaron hacer uso de los métodos fraudulentos de antes. Han creado lo que muchos consideran la farsa perfecta, la puesta en escena que lo lleva todo para ir a una victoria segura. Primero, encarceló a siete aspirantes de oposición junto a una treintena de activistas, empresarios y liderazgos sociales. Luego, impuso a unos candidatos desconocidos por la población. Uno de ellos, Gerson Gutiérrez Gasparín, del partido Alianza por la República (APRE), votó esta mañana en un colegio de Managua que no tenía ningún votante. El candidato no respondió sobre las encarcelaciones realizadas por el gobierno un día antes.

Ortega rompe el silencio electoral

El mandatario sandinista votó al mediodía en un centro habilitado en su residencia privada, en el reparto El Carmén. Llegó acompañado de su esposa, la vicepresidenta Murillo, y decenas de miembros de la Juventud Sandinista, una de las tantas agrupaciones controladas por el Gobierno. Pese a que no hubo ni una sola bandera rojinegra, el mensaje de Ortega fue confrontativo. «Seguían conspirando y siguen conspirando. Esos no quieren la paz, esos son sembradores de odio, sembradores de terror. Aunque se vistan como se vistan, son demonios», aseguró en un discurso tras su votación.

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, en el momento de votar este domingo AFP

También recordó «los actos terroristas» de las protestas de abril de 2018, las más grandes en la historia reciente del país. Estas manifestaciones son consideradas en el discurso oficial como un «intento de golpe de Estado», financiado por Estados Unidos y grupos de oposición nicaragüenses. «Tenemos fresco todavía lo que significa una guerra, violenta, de terror», agregó.

«No vamos a intimidarnos con sus amenazas, con sus medidas unilaterales, con sus sanciones, con sus amenazas de desconocimiento de elecciones», dijo Moncada sobre las advertencias de la comunidad internacional

Por su parte, el canciller nicaragüense Denis Moncada restó importancia al desconocimiento electoral que podría acrecentarse después del 7 de noviembre. «No vamos a intimidarnos con sus amenazas, con sus medidas unilaterales, con sus sanciones, con sus amenazas de desconocimiento de elecciones», declaró en referencia a los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), tras votar.

Detenciones horas antes de abrir las urnas

El Gobierno nicaragüense no paró las detenciones a opositores que ejecutó desde inicios de junio en la víspera electoral. La presencia policial se ha incrementado, al igual que los arrestos a opositores. Durante la noche del sábado, movimientos sociales del país denunciaron el arresto a liderazgos en las comunidades del país. Algunos de los identificados son Nidia Barboza, de la Alianza Cívica; Muammar Vado, del partido Unamos; Esterlin Soriano González, de San Juan de Cinco Pinos; y Yoel Sandino Ibarra, en Managua.

El organismo independiente Urnas Abiertas alertó este sábado un incremento de la violencia política en el país . Ante la desconfianza hacia las autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil han creado grupos de monitoreo con el fin de alertar sobre los hechos de represión. «Hemos identificado asedio permanente y constante en las afueras de las viviendas de opositores, principalmente ejecutados por policías, con la participación de agentes paraestatales, trabajadores estatales y simpatizantes del Frente Sandinista», manifestaron en un comunicado.

A pesar de la calma que el régimen de Ortega pretende imponer, fuera de las fronteras nicaragüenses miles de exiliados se han manifestado en decenas de ciudades del mundo. El foco más grande estaba muy cerca de Nicaragua, en San José, la capital de Costa Rica. Los nicaragüenses entonan su himno nacional y portan pancartas que no pueden alzar en su propio país.