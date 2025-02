Estos son los países más dependientes del petróleo y del gas de Rusia

La guerra de Ucrania y Rusia llega a su decimoquinto día. Uno de los últimos ataques de las tropas de Moscú ha derrumbado un hospital infantil en la ciudad de Mariúpol , matando a tres personas, entre ellas una niña. Los efectos de la invasión rusa están siendo devastadores en el país europeo, pero también están afectando al resto del mundo.

El conflicto bélico está acrecentando la crisis energética que se lleva arrastrando desde hace ya tiempo, sobre todo porque Rusia es uno de los principales exportadores de gas y petróleo del mundo.

Tras el anuncio del Kremlin del inicio de un ataque masivo a la exrepública soviética de Ucrania, la Unión Europea y otros organismos internacionales como la OTAN comenzaron a imponer una serie de sanciones al país gobernado por Vladimir Putin .

Rusia ha sido aislada por Occidente. Numerosas empresas internacionales han suspendido sus operaciones en el país, como es el caso de Coca-Cola o McDonald's. Visa y Mastercard han bloqueado sus tarjetas en el territorio ruso.

Estados Unidos ya ha anunciado que dejará de importar combustibles procedentes de Rusia , acción que ha sido secundada por Reino Unido, aunque este país dejará de hacerlo de forma más escalonada.

Por su parte, Europa no puede permitirse cortar de raíz las importaciones de gas y petróleo rusas, ya que no hay suficiente oferta para cubrir la demanda. Eso sí, no todos los países europeos dependen de la misma forma de Rusia.

Dependencia del gas ruso

Si se atiende a los datos de 2021, el gas ruso representó prácticamente el 100 % de los suministros para Estonia, Finlandia, Moldavia, Macedonia del Norte, Bulgaria y Letonia. Otros países también dependen en gran medida del gas ruso, aunque tienen otras fuentes. Así, por ejemplo, Austria depende en un 80 % de Rusia , un 11 % de Noruega y el resto se divide en gas licuado, producción propia y producción extra de la UE.

En el caso de Alemania , el país depende en torno al 50 % de Rusia , aunque Noruega le proporciona un 30 % y, en menor porcentaje, completan su reserva con gas licuado. Francia también importa gas ruso, aunque en un porcentaje mucho más pequeño. Los franceses sobre todo consumen gas de Noruega en un 50 %, mientras que el 40 % es gas licuado.

España casi no depende del gas ruso . Más de la mitad de lo que se consume en España es gas licuado, y por cercanía, la otra mitad del gas viene de los países del norte de África como es el caso de Argelia . La vecina Portugal depende casi en su totalidad de gas licaudo.

Rusia, el mayor exportador de petróleo de Europa

Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo , solo por detrás de Estados Unidos y Arabia Saudí. De unos cinco millones de barriles de petróleo crudo que exporta cada día, más de la mitad están destinados a Europa. Por su parte, Estados Unidos es menos dependiente, con alrededor del 3 % de su petróleo importado procedente de Rusia en 2020.

Según el último informe de BP Statistical Review of World Energy, Rusia vendió a Europa 138,2 millones de toneladas de petróleo en 2020, el 53,15 % del total de sus exportaciones. Su segundo mayor cliente fue China, con 83,4 millones de toneladas (32 %). A gran distancia están Japón (5,1 millones de toneladas), EE.UU. (3,7 millones) y la India (2,6 millones).

El problema más importante que tendría Europa si dejara de comprar petróleo a Rusia es que actualmente no hay crudo suficiente en los mercados que pudiera satisfacer la demanda. Con la pandemia, los países exportadores no solo redujeron al mínimo su producción ante la drástica caída de la demanda mundial, sino que dejaron de invertir en los yacimientos.

Cabe destacar que antes de que estallara la guerra de Ucrania, la cotización del petróleo ya se había encarecido un 50 % en 2021 . Y este año, hasta la invasión del ejército ruso, había subido otro 25,6 % y, desde entonces, otro 34 %.