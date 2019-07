Maduro usa las tasas aeroportuarias para burlar las sanciones de EE.UU. Una filial de una firma de Florida recauda los impuestos con una App y los desvía a cuentas del régimen en Rusia, China y otros países

Este año Estados Unidos arrancó con fuerza el proceso para desalojar definitivamente a Nicolás Maduro de la presidencia. Ninguna de las sanciones aplicadas de manera individual contra funcionarios del régimen había causado tanto daño económico al chavismo como la sanción contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que entró en vigor el pasado 29 de enero. Esta sentencia bloqueó todas las propiedades y activos de Pdvsa bajo jurisdicción estadounidense y prohibió las transacciones de individuos estadounidenses con la compañía. La medida busca asfixiar directamente la billetera de Maduro con la que sortea la crisis política y económica del país.

A pesar de su público y notorio declive -de producir 3.000.000 de barriles al día a apenas 741.000-, Pdvsa es la única empresa nacional que aún genera dólares al Gobierno de Venezuela y le permite continuar con las misiones sociales y el reparto de las cajas de alimentos (CLAP) al pueblo. Pero EE.UU. sabe que Maduro intenta eludir las sanciones a través del uso de la criptomoneda venezolana «Petro». Así lo afirmó el secretario del Tesoro, Steven Mnunchin, cuando prohibió en marzo «cualquier transacción económica vinculada al sistema financiero estadounidense con cualquier moneda digital que haya sido emitido por el Gobierno de Venezuela a partir del año 2018».

La App, Jetman Pay

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) fue la primera herramienta víctima del plan de Maduro para obtener divisas y burlar las sanciones impuestas por EE.UU. En febrero de 2018 se implementó un sistema automatizado para la recaudación de impuestos con la tapadera de «facilitar a las aerolíneas el acceso y pago de servicios operacionales».

Según el contrato de representación al que tuvo acceso ABC, suscrito y efectivo desde el 1 de noviembre de 2017, la compañía estadounidense BCDA Aeronautical Solutions LLC constituida en el estado de Florida, bajo el # L16000037346 y domiciliada en el 12677 NW 14th Sunrise FL 33321, autoriza a su representante venezolana Barracuda Soluciones Aeronáuticas C.A., domiciliada en Caracas e inscrita en el registro mercantil el 16 de octubre del año 2014, a operar como distribuidor autorizado y exclusivo para el manejo de aerolíneas, aviones privados y de carga dentro del territorio venezolano. La compañía matriz (de Florida) y su filial venezolana pertenecen a la misma familia. La primera a Elena Romero de Lovera, esposa de Ángel Alberto Lovera Romero, un piloto de aviones venezolano, dueño de la segunda.

Poco se sabe de Ángel Lovera y sus vínculos con el régimen de Maduro. Su perfil en Linkedin muestra que es un piloto comercial y privado graduado en la Escuela de Aviación Militar de Venezuela en el año 2006 y es el fundador de la aplicación digital Jetman Pay, que permite hacer pagos de servicios relacionados con la aviación. Además, es el vicepresidente de BCDA Aeronautical Solutions.

Lovera diseñó Jetman Pay para recibir los pagos de impuestos aeronáuticos y turísticos de todas las aerolíneas y aviones privados y de carga que operan en el aeropuerto de Maiquetía. En la nota de prensa oficial dice que este sistema «permitirá al IAIM facturar al instante los derechos operacionales por servicios aeroportuarios generados por las aeronaves nacionales e internacionales y girar el pago en bolívares y moneda extranjera».

Según fuentes del aeropuerto consultada por ABC, las bitcoins las transfieren a casas de cambio internacionales ubicadas en Hong Kong, Rusia, China y Hungría y, posteriormente, ellas transfieren los dólares a cuentas del Gobierno venezolano en estos países

Ante el bloqueo de EE.UU. de las cuentas del chavismo en ese país, los impuestos aeronáuticos provenientes de las aerolíneas internacionales que continúan viajando a Caracas se están recogiendo por medio de esta aplicación. A través de billeteras digitales (wallets) convierten el pago en bitcoins, un tipo de criptomoneda (al cambio del día 1 bitcoin equivale a 9.228,12 euros) y los desvían a cuentas en el exterior. Según fuentes del aeropuerto consultada por este periódico, las bitcoins las transfieren a casas de cambio internacionales ubicadas en Hong Kong, Rusia, China y Hungría y, posteriormente, ellas transfieren los dólares a cuentas del Gobierno venezolano en estos países. Un adendum (modificación a un certificado de inscripción) al que tuvo acceso ABC, firmado por el director general del IAIM, almirante Carlos José Viera Acevedo, y el director de Barracuda Soluciones, Ángel Lovera, establece que el Aeropuerto de Maiquetía retiene a su favor el 2% sobre el monto recaudado, al igual que la compañía intermediaria.

Repostaje de gasolina

«En lo que va de año, el Gobierno venezolano no ha recibido ni un dólar por rellenar los tanques de gasolina porque las aerolíneas no tienen cómo pagar el servicio debido el bloqueo de las cuentas de Pdvsa», dice la misma fuente, que asegura también que Caracas ha ordenado repostar el combustible para no terminar de aislar al país con la fuga de aerolíneas.

Debido a la falta de ingresos provenientes de esta actividad, Maduro ya está en negociaciones para trasladar el mismo sistema Jetman Pay al repostaje de combustible. Según la información que maneja este diario, el contrato será firmado en breve por Barracuda Soluciones Aeronauticas C.A., filial de la compañía norteamericana BCDA Aeronautical Solutions y Petróleos de Venezuela, pese a la prohibición estricta de la Administración de Trump de hacer negocios con compañías venezolanas. El negocio funcionaría de la siguiente manera: aterriza un avión en Maiquetía; por la aplicación Jetman Pay las aerolíneas transfieren los dólares para repostar combustible. Pdvsa rellena el depósito y luego liquidan el dinero a través del mismo procedimiento que hacen con las tasas aeroportuarias. Barracuda C.A. se queda con un porcentaje, el resto lo transfiere a cuentas de Pdvsa en el exterior y así el Gobierno recupera el dinero.

Todo este procedimiento está regulado por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrid), que está adscrita a la vicepresidencia económica a cargo de Tarek el Aissami. El director de la Sunacrid es Joselit Ramírez, mano derecha de El Aissami y anteriormente su secretario cuando El Aissam era vicepresidente. La Sunacrid fue creada por Maduro para poner en marcha el «Petro». Hasta el momento esta manera de recaudar impuestos funciona solamente en el aeropuerto principal de Caracas, pero existen planes de proyectarlo a las demás terminales nacionales y al puerto de La Guaira.