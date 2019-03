Maduro detiene a un periodista venezolano con nacionalidad española y lo culpa del apagón El Sebin detuvo al periodista y allanó su vivienda, luego lo trasladaron al Helicoide

Gabriela Ponte @gabyponte Actualizado: 12/03/2019 10:13h

A las 17.00 hora de Caracas (22.00 hora española) salió de Unión Radio, la emisora radial donde trabaja el periodista venezolano con nacionalidad española, Luis Carlos Díaz, rumbo a su casa y nadie más supo de él. Trancurridas cinco horas sin noticias de su paradero, su esposa Naky Soto denunciaba por redes sociales que «no está en la emisora, no está en casa, no ha tuiteado, no contesta llamadas, no contesta SMS ni mensajes en WhatsApp» para alertar que Díaz estaba desaparecido.

.@LuisCarlos anda en bicicleta, pero desde las 5:30 pm no sé nada sobre él y:

- no está en la emisora

- no está en casa

- no ha tuiteado

- no contesta llamadas

- no contesta SMS ni mensajes en WhatsApp#DóndeEstáLuisCarlos — Naky Soto (@Naky) March 12, 2019

De inmediato, un grupo de periodistas comenzaron a buscarlo en la sede del Dgcim en Boleíta, en el Sebin de Plaza Venezuela y el Heicoide, pero los funcionarios negaban que allí se encontrara.

Nicolás Maduro, en cadena de radio y televisión, anunció que dos personas habían sido detenidas por intentar boicotear el sistema eléctrico del país, que vive un apagón que afecta desde el jueves a gran parte del territorio venezolano. «Capturamos a dos individuos tratando de sabotear el sistema de comunicaciones de Guayana de Guri, para revertir el proceso de recuperación», ha señalado desde el Palacio de Miraflores. «Están presos y están hablando», ha aseverado. Uno de esos detenidos fue el periodista venezolano.

Ya en la madrugada de este martes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que el Sebin había detenido al periodista y allanado su vivienda, y que sería trasladado al Helicoide. La inteligencia chavista también informó que Díaz, quien estuvo presente y esposado en el allanamiento había sido detenido. Se le incautaron «computadoras, pen drive, celulares, dinero», informó el sindicato.

En los minutos que estuvo en su casa, Luis Carlos Díaz pudo decir que lo golpearon cuando lo detuvieron los agentes de inteligencia de Maduro.

«Continúa la persecución a periodistas», tuiteó por su parte el presidente interino Juan Guaidó tras difundirse la noticia de la desaparición.

El régimen de Maduro acusó recientemente a Díaz de ser el autor intelectual del apagón que afecta a Venezuela desde más de 100 horas, el más largo en la historia del país. Sin embargo, la dictadura no presentó pruebas de estas acusaciones. Esta fue la acusación hecha por el programa «Con el mazo dando», dirigido por Diosdado Cabello, contra el periodista:

Esta fue la acusación hecha por Con el mazo dando, dirigido por Diosdado Cabello, contra @luiscarlos , hoy desaparecido https://t.co/MCcCNuQL4ehttps://t.co/p2EpLKZhsb — IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) March 12, 2019

Juan Carlos Díaz, experto en temas de Internet y ciberseguridad, había sido hostigado en las redes por cuentas cercanas al régimen por revelar prácticas de phishing por parte del principal proveedor de internet del país, la estatal CANTV, a los sus usuarios que querían registrarse en la plataforma de voluntariado promovida por Juan Guaidó para el ingreso y distribución de la ayuda humanitaria.