Las llamativas diferencias entre las fotos de Trump y Obama durante los ataques a Al Bagdadi y Bin Laden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que seguir la operación en la que «murió como un perro» el líder de Daesh, Abu Bakr al Bagdadi, era como estar «viendo una película». Trump no quiso quedarse sin su foto para la posteridad con ocasión de este histórico golpe contra el «califato» y se retrató en la llamada «Situation Room» con sus colaboradores.

El episodio recuerda el de la muerte del líder de Al Qaida, Osama bin Laden, en Pakistán en 2011 y el seguimiento por parte del entonces inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama, recogido en una célebre imagen realizada por su fotógrafo de cabecera, Pete Souza, en la que se ve, entre otros, a una sobrecogida Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, y Joe Biden, el vicepresidente en aquel momento.

Las diferencias entre ambas imágenes son notables y expresan en buena medida la distinto estilo de cada uno. Estas son algunas de ellas.

La Casa Blanca distribuyó este fin de semana dos fotos muy parecidas de la operación contra el líder de Daesh, realizadas por la fotógrafa jefe, Shealah Craighead. Ambas son un posado en el que tanto Trump como quienes le acompañan, sentados en uno de los extremos de una mesa, miran directamente a cámara. El presidente y los otros tres civiles y los dos militares visten con corbata.

El propio Pete Souza, el autor de la foto de Obama, ha llegado a indicar que la foto de Trump estaba realizada a las 17.05.24, según la metadata, mientras que la operación tuvo lugar a las 15.30, con lo que sugería que pudo tomarse tras su conclusión.

En la imagen de la operación contra Bin Laden en 2011, Obama y sus colaboradores aparecen en medio de una escena supuestamente espontánea, todos ellos centrados en lo que se intuye que es la pantalla por donde están siguiendo los hechos. Hillary Clinton se tapa la boca en un gesto que parece denotar su impresión ante lo que está viendo. El atuendo es más informal que el de la foto de Trump.

El presidente estadounidense ocupa el lugar central en las imágenes de la operación contra Al Bagdadi. A la izquierda de Trump están el secretario de Defensa, Mark Esper, y el vicepresidente, Mike Pence. A la derecha, el consejero de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Mark A. Milley. Solo en una de las dos fotos distribuidas se ve también al vicedirector de Operaciones Especiales del Estado Mayor Conjunto, general Marcus Evans.

En la foto de 2011, en cambio, Obama ocupa un puesto relativamente secundario de la escena, con los brazos apoyados sobre sus muslos, si bien atrae el ojo del espectador, tal como indica en Twitter el editor del blog Lawfare, Quinta Jurecic, citado a su vez por Business Insider.

