La Justicia de Italia interrogará a Conte y dos ministros por su gestión de la crisis del coronavirus Pretende saber por qué no se declaró zona roja un área que se convirtió en foco del virus que creó una hecatombe en la región de Lombardía

Ángel Gómez Fuentes SEGUIR Corresponsal en Roma Actualizado: 10/06/2020 19:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Justicia italiana se ha puesto en marcha para conocer la verdad sobre la tragedia del coronavirus, que ha causado más de 34.000 muertos. La Fiscalía de Bérgamo (Lombardía) interrogará como «personas informadas» al jefe del gobierno, Giuseppe Conte; al ministro de Sanidad, Roberto Speranza; a la titular de Interior, Luciana Lamorgese, y a dos científicos del comité que asesora al Gobierno.

Los magistrados quieren saber por qué no se declaró zona roja el área de los municipios de Nembro y Alzano, foco central del coronavirus que causó una hecatombe en Bérgamo y en la entera región de Lombardía, donde se ha registrado casi la mitad de los muertos de todo el país.

Hace unos días fue interrogado el presidente lombardo, Attilio Fontana, quien declaró que el decretar la zona roja era una decisión que correspondía al Gobierno. Así lo cree también la magistrada Maria Cristina Rota: «Por lo que nos resulta, el declarar la zona roja era una decisión que correspondía al Gobierno», declaró textualmente la magistrada. Rota había abierto ya en abril una investigación por «epidemia culposa», es decir, por considerar que pueden haberse realizado actos u omisiones por imprudencia o negligencia.

«Día de la denuncia»

En coincidencia con el anuncio de interrogar a Conte y dos de sus ministros, hoy había sido declarado el «Día de la denuncia» por parte del «Comité nosotros denunciaremos», cuyo objetivo es conocer la verdad y que se haga justicia sobre la tragedia del coronavirus. Decenas de familiares de las víctimas han presentado 50 denuncias en la fiscalía de Bérgamo, declarada «ciudad mártir», porque ha sido la más golpeada por la pandemia.

El promotor de la iniciativa ha sido Luca Fusco, que perdió a su padre y una tía por el coronavirus. Junto a su hijo Stefano creó en abril un grupo en Facebook, que cuenta con más de 57.000 inscritos. En conversación con ABC, Luca Fusco cantaba victoria este miércoles tras el anuncio de que Conte y dos ministros serán interrogados: «Nosotros solo queremos justicia por los más de 34.000 muertos, no nos interesan las compensaciones económicas, solamente queremos que quien ha cometido errores y es responsable, quien no ha querido ver lo que estaba sucediendo, responda con su responsabilidad».

El «Comité nosotros denunciaremos» cuenta con cinco abogados que se encargan de la asesoría y de preparar las denuncias: «Los abogados se encargan de estudiar caso por caso para formalizar la denuncia. Ya hay preparadas otras 150, que se presentarán en los próximos días», nos dice Fusco. No tienen dudas de que hay responsabilidades políticas porque no se decretó como zona roja para cerrarla el área de la Valseriana (Bérgamo), según nos confiesa Luca Fusco: «Absolutamente, sí hay responsabilidades políticas No se cerraron municipios que claramente se tenían que haber cerrado; se dejaron transcurrir dos semanas hasta el cierre, permitiendo que la gente trabajara y circulara sin problemas, lo que permitió que el virus se difundiera rápidamente».

Aunque los abogados consideran que hay responsabilidades políticas, en las denuncias presentadas no se acusa a nadie en particular: «A nosotros no nos corresponde señalar a personas en concreto. Para individuar las responsabilidades se encargarán los jueces», nos dice Luca Fusco. De momento, la magistrada que lleva la causa y que interrogará, junto a otros fiscales, a Conte, dos ministros y dos asesores, ha declarado: «Tenemos el deber de hacer justicia, en este momento estamos en el primer paso, en la reconstrucción de los hechos».

La batalla en todo el país

Luca Fusco nos dice que este miércoles «desde Bergamo ha partido una batalla que no se limita a esta ciudad, sino que interesa a todo el país». En efecto, desde toda Italia llegan a la web noidenunceremo.it testimonios de familiares víctimas de Covid-19.

«El Comité nosotros denunciaremos –se puede leer en la web– nació de la necesidad de justicia y verdad, para dar paz a nuestros muertos que no han podido tener un entierro digno. Quien haya cometido un error tendrá que responder a nuestras preguntas y asumir sus propias responsabilidades. Pedimos justicia».

Este texto aparece bajo la foto símbolo de la tragedia del coronavirus en Italia: una larga fila de camiones militares trasladando desde Bérgamo féretros a crematorios de otras ciudades porque el de esa «ciudad mártir» no daba abasto.