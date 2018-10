Frases Jair Bolsonaro: el Duterte brasileño promete mano dura contra la violencia, el feminismo y los gais El candidato ultraderechista, que ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas con un 46 por ciento de los votos, ha dejado para el registro varias frases que han escandalizado a la opinión pública

ABC

Actualizado: 08/10/2018 13:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La campaña electoral del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, candidato por el minúsculo Partido Social Liberal (PSL) y que ha ganado la primera vuelta con un 46% de los votos, comenzó con una niña de tres años en sus brazos a la que enseñabó a hacer el gesto de disparar, con los dedos en forma de una arma imaginaria.

Con una carrera mediocre en el Ejército, Bolsonaro ha sido diputado en las últimas siete legislaturas, destacándose por discursos intolerantes y violentos, y por la defensa de la dictadura. Como parlamentario se caracterizó por sus agresiones, incluso físicas, y aprobó apenas dos proyectos en casi tres décadas. Entre sus propuestas de campaña destacan la liberación de armas, licencia para matar para policías, la castración química para violadores, la implantación de escuelas militares como modelo de educación y la liberación de las tierras indígenas para la exploración mineral y agrícola.

Sin fondos de propaganda, Bolsonaro ha sabido seducir al electorado conservador y antiPT, apoyado por latifundistas y masones, de los estados más ricos de Brasil. El incidente más grave de su campaña fue cuando sufrió una puñalada por parte de un albañil aparentemente desequilibrado. Días antes, Bolsonaro había pedido a sus correligionarios que «acribillaran a petistas».

Nostálgico de la dictadura

—«El error de la dictadura fue torturar y no matar», afirmó Bolsonaro en 2016 durante una entrevista en una radio brasileña..

Sobre violar

—Bolsonaro a una diputada del Partido de los Trabajadores María del Rosario: «Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no lo merece».

Homosexuales

—«Prefiero que mi hijo muera en un accidente a que ande con un bigotón por ahí (homosexuales)».

—«No voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, les voy a pegar».