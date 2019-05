Israel bombardea Gaza y Hamás lanza 90 cohetes contra el sur del país

El Ejército de Israel ha desencadenado este sábado un bombardeo contra la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de 90 cohetes desde el enclave palestino, según han informado los militares en su cuenta oficial de Twitter, así como fuentes militares adicionales a Radio Israel.

We have just started targeting Hamas military posts in Gaza in response to over 90 rockets fired from #Gaza at Israeli civilians this morning.