Los irlandeses acuden hoy a las urnas con un Sinn Fein al alza Los colegios electorales se han abierto a las 7 de la mañana y los irlandeses se muestran expectantes ante el cambio que podría materializarse

La jornada electoral en Irlanda ha empezado hoy a las 7 de la mañana, cuando se abrieron las urnas que estarás disponibles para los votantes hasta las 22 horas. El día se prevé tranquilo y todo ha empezado sin sobresaltos. Sin embargo, los irlandeses se muestran expectantes ante el cambio que podría materializarse. Un taxista fue el primero en darle su opinión a ABC la noche de ayer, horas antes de que empezaran las elecciones legislativas anticipadas de hoy. “No voy a votar, no me interesa la política. Antes votaba, pero todos son iguales y no vale de nada, me da igual quien esté en el Gobierno”. Su descontento es evidente. Sin embargo, esta mañana frente a un colegio electoral de Dublín, entre los primeros votantes había una mujer de 58 años que expresó su entusiasmo: “Esto es un deber, siempre soy de las primeras”. No quiso decir por quién iba a votar, pero explicó que es “muy anti Brexit” y que “no tiene idea de quién va a ganar porque todo está muy justo”. El último sondeo le da al Sinn Féin el 25% de los votos, al Fianna Fáil un 23%, y al Fine Gael del actual primer ministro un 20%.

Justamente es el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea uno de los motivos que probablemente han hecho subir al partido de izquierdas Sinn Féin en las encuestas, mientras que el primer ministro centrista, Leo Varadkar y en el poder desde 2016, está en horas bajas. Tras el que fuera el brazo político del IRA (Ejército Republicano Irlandés, está el Fianna Fáil (FF), liderado por Micheál Martin, pisándole los talones. Poco más de tres millones de persona elegirán hoy, de entre 516 candidatos, a los 160 diputados que formarán la Cámara Baja (Dáil) durante el próximo lustro en lo que suponen las primeras elecciones tras el Brexit. No obstante, los irlandeses no parecen estar aún más preocupados por los problemas internos que los ahogan (sobre todo, el prohibitivo precio de la vivienda y un sistema de sanidad deficiente) y muchos sienten que Mary Lou McDonald, líder del Sinn Fein y favorita en las encuestas, podría ser parte de la solución. Además, la propuesta de un referéndum de reunificación de la isla dentro de cinco años no ha caído en saco roto y muchos votantes que anhelan esa Irlanda unida que dejó de existir hace casi cien años ya tienen decidido a quien marcarán en sus papeletas.

No obstante, es poco probable que alguno consiga la mayoría absoluta, así que el Gobierno tendrá que ser una necesariamente formado mediante una coalición que, de ganar el Sinn Fein, supondría el fin del bipartidismo -alternado o conjunto- del Fine Gael y Fianna Fáil. Aunque ambas han repetido una y otra vez que no gobernarán con los izquierdistas, los expertos aseguran que si las encuestas aciertan, será necesario que alguien ceda.