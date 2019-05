El hijo de Netanyahu anima a la comunidad islámica a comenzar la «liberación» por Ceuta y Melilla

El hijo mayor del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, invitó este sábado a la comunidad árabe a comenzar la liberación de «tierras ocupadas» por los enclaves españoles en el norte de África, incluyendo Ceuta y Melilla.

Así lo aseguró el polémico vástago del presidente, quien acumula un importante historial de escándalos, a través de su cuenta de Twitter, en la que adjuntó un mapa que resaltaba los territorios bajo soberanía española en la zona. En él pueden distinguirse lugares como los peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas, la isla de Alborán y las islas Chafarinas, además de las dos ciudades autónomas.

Dear Arabs and Muslims. Want to free occupied Arab Islamic lands? Here’s a good start! pic.twitter.com/Ci5R0dOXN7