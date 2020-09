Habla Jacob Blake, el joven negro al que la Policía tiroteó en Wisconsin: «Hay mucha vida por vivir»

Jacob Blake, el joven negro al que la Policía disparó siete veces por la espalda en Kenosha (Wisconsin), ha hablado en público por primera vez desde el incidente, que reavivó las protestas raciales en Estados Unidos en la recta final de la campaña electoral. A través de un vídeo grabado desde el hospital y difundido en las redes sociales por su abogado, habla de la importancia de la vida y llama a permanecer unidos.

«Hay mucha más vida por vivir», aseguró Blake, vestido con una bata desde la cama del centro hospitalario en el que permanece después del hecho ocurrido el pasado 23 de agosto.

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlakepic.twitter.com/87CYlgPDBj