Éxodo de las empresas británicas, incluidas las que apoyaron el Brexit, por miedo a una salida sin acuerdo

Los peores escenarios del Brexit han motivado a la salida de las islas de algunas de las empresas señeras de Reino Unido. Especialmente sangrante para el Gobierno de Theresa May es la intención de uno de los empresarios que más apoyó la salida de la UE, Sir James Dyson. El multimillonario fabricante de aspiradoras, considerado como el «Steve Jobs británico», ha anunciado sus planes de futuro de trasladar su sede a Singapur en uno de los momentos de mayor incertidumbre del país, días después de la humillante derrota en el Parlamento del acuerdo de salida de May.

A Dyson le ha seguido la histórica compañía de transbordadores de canales P&O, que dijo que su flota se volvería a registrar bajo la bandera chipriota, y Sony dijo que estaba trasladando su base europea de Londres a Ámsterdam. La Confederación de la Industria Británica (CBI) dijo que las alarmas corporativas indicaron que un Brexit sin acuerdo «debe descartarse de inmediato», ha recogido el diario británico «The Guardian».

