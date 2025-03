Un exlíder militar ruso alerta de que la guerra podría llegar a territorio de Rusia: «Será largo y sangriento»

Durante una aparición en el programa de televisión ruso Radar, Igor Girkin, también conocido por el alias Igor Ivanovich Strelkov, dijo que si los de Putin no movilizan sus fuerzas militares, s u guerra con Ucrania podría traspasar a Rusia . Según 'The New York Times', Strelkov fue 'ministro de defensa' de las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia en Donetsk, en el este de Ucrania.

Girkin admitió que «no se han dado logros estratégicos en ninguna de las direcciones, únicamente logros operativos». «Sintiéndolo mucho, soy pesimista. Creo que n os vamos a involucrar en un conflicto sangriento a largo plazo , agotador y extremadamente peligroso para la Federación Rusa», dijo el hombre que está considerado terrorista en Ucrania.

Igor Girkin, excoronel del FSB (Servicio Federal de Seguridad de Rusia) señaló que Rusia había hecho una «evaluación catastróficamente incorrecta» de las fuerzas de Ucrania. «Se subestimó al enemigo en todos los aspectos», añadió.

Girkin cree que parte del fracaso de Rusia en esta invasión también se ha producido por la «muy exitosa» movilización que han llevado a cabo las tropas ucranianas con la ayuda de la UE y la OTAN.

Los comentarios de Strelkov se producen en medio de la retirada de las fuerzas militares de la capital de Ucrania, Kiev, después de que las tropas ucranianas recuperaran el control de la ciudad.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, habló sobre la retirada de las tropas rusas de Kiev, y apuntó: «En este momento, creemos que Rusia está revisando sus objetivos de guerra. Rusia está reposicionando sus fuerzas para concentrar sus operaciones ofensivas en el este y partes del sur de Ucrania, en lugar de apuntar a la mayor parte del territorio. Todo indica que Rusia buscará rodear y abrumar a las fuerzas ucranianas en el este de Ucrania».