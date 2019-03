Un avión de la compañía Ethiopian Airlines que se dirigía desde la capital etíope a Nairobi se ha estrellado este domingo con 157 personas a bordo, informaron hoy las autoridades del país, que no han concretado el número de víctimas.

Se desconocen las causas de este accidente del avión modelo Boeing 737, con 149 pasajeros y 8 miembros de tripulación, según medios locales, que realizaba un vuelo regular a la capital keniana de Nairobi. Aunque, según páginas especializadas, la tragedia podría haber sido publicada por una «velocidad vertical inestable».

En palabras de la aerolínea, el accidente habría ocurrido poco después del despegue. «Confirmamos que nuestro vuelo ET 302 de Addis Abeba a Nairobi tuvo un accidente hoy», confirmó la compañía en un comunicado.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.