El embajador de Maduro tacha de «especulación» y «cortina de humo» el refugio de etarras en Venezuela

El embajador del régimen de Nicolás Maduro en España, Mario Isea, calificó este viernes de «especulación» y de «cortinas de humo» la presencia de etarras en Venezuela a los que el chavismo estaría dando cobijo, y rechazó pronunciarse sobre si las autoridaes del país realizarán alguna gestión para entregarlos a España.

Como informaba ABC este viernes, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado españoles tienen ubicados en ese país a una quincena de pistoleros de la banda con reclamaciones pendientes. Entre ellos figurarían el sanguinario José Ignacio de Juana Chaos, que participó en los asesinatos de 25 personas entre junio de 1985 y julio de 1986; Arturo Cubillas, que colabora con el Gobierno de Maduro y se le acusa de organizar entrenamientos conjuntos con las FARC, y José Luis Eciolaza Galán, alias «Dienteputo», uno de los históricos de ETA.

A pregunta de este diario durante una rueda de prensa en la sede de la Embajada de Venezuela en Madrid, Mario Isea aseguró que lleva «muchos años oyendo» la «especulación» y «el manejo de ese tema» con «un interés muy específico de actores españoles». En este sentido, señaló que informaciones de prensa se remiten a la época de Carlos Andrés Pérez y Felipe González, en los 80, y destacó que «siempre se trae a colación en momentos electorales de España». «En este tema yo no me voy a meter, no voy a opinar», zanjó.

A su juicio, se trata de «cortinas de humo» para «invisibilizar el tema central que estamos planteando», señaló Isea, que había convocado a los periodistas para denunciar el «recrudecimiento del bloqueo» por Estados Unidos, en referencia a las sanciones internacionales contra los jerarcas chavistas. «Eso lo terminará de resolver el Estado español, con su Constitución, con sus leyes, y ya veremos cómo lo resuelve -concluyó-. Hacemos augurios por que se logre en España una paz perdurable, que no sea perturbada por ningún actor interno o externo, que todos actúen en función de la paz».