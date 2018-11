El embajador español en Estados Unidos se reunirá con Pablo Ibar Este viernes acaba la selección de los 18 miembros del jurado, que decidirá si el acusado es culpable del triple crimen del que se le acusa

David Alandete

Washington Actualizado: 17/11/2018 02:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por primera vez, un embajador español se reunirá con Pablo Ibar, que se enfrenta a su cuarto juicio en Florida por un triple homicidio ocurrido en 1994. El domingo, el diplomático Santiago Cabanas se verá en un centro penitenciario de Miami con el reo español, quien a sus 46 años lleva preso 24, la mayoría de ellos en el corredor de la muerte tras haber sido condenado a la pena capital en 2000.

«España es un país que lidera el movimiento contra la pena de muerte», dijo este viernes Cabanas, embajador en Washington desde septiembre, en una reunión con periodistas. «No voy a ver al juez ni al fiscal y voy cuando no hay juicio», añade el diplomático, quien aclara que no quiere interferir en el proceso judicial sino simplemente verse con el preso, a quien conoce de su etapa como cónsul en Miami.

Este viernes acaba la selección de los 18 miembros del jurado, que decidirá si Ibar es culpable del triple crimen del que se le acusa. La fase oral comenzará el 26 de noviembre y se espera que haya un veredicto a partir de enero del año que viene. El Tribunal Supremo de Florida invalidó el veredicto anterior de culpabilidad por la debilidad y escasez de las pruebas aportadas por la fiscalía.

Previamente, el primer juicio acabó sin un veredicto unánime y el segundo fue declarado nulo. En el tercer proceso, el testimonio de un testigo ocular y la grabación de una cámara de seguridad sirvieron para condenar a Ibar a muerte, una decisión que apelaron exitosamente sus abogados. También fue condenado por el mismo caso Seth Peñalver, que recurrió la condena y finalmente fue absuelto.

La fiscalía acusa a Ibar, sobrino del fallecido boxeador José Manuel Ibar «Urtain», del homicidio de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno, y las bailarinas Sharon Anderson y Marie Rogers.