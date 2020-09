EE.UU. sanciona al exyerno de Raúl Castro, director del consorcio de empresas militares GAESA

La batería de sanciones del presidente Trump contra el Gobierno cubano continúa cuando queda apenas un mes para las elecciones presidenciales. Con ellas, Trump hace un guiño a un voto que le granjeará con casi toda seguridad uno de los estados clave, Florida. El departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este miércoles al general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, director del conglomerado de empresas militares GAESA, según informó en un comunicado. «En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro añadió al ciudadano cubano Luis Alberto Rodríguez López-Calleja (también conocido como López-Callejas) a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC. Rodríguez López-Calleja es el director del consorcio cubano de propiedad militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA)».

López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del V Departamento de las FAR. Director de GAESA -consorcio adscrito al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar)- desde hace décadas, es una figura con poca visibilidad en la isla, pero con mucho peso, hasta el punto de ser considerado el administrador de una gran parte de la economía cubana como presidente ejecutivo de dicho consorcio.

Creado en la década de los 90, cuando Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y como respuesta al conocido como «Plan de Perfeccionamiento Empresarial», GAESA aglutina en la actualidad a más de medio centenar de empresas que están vinculadas con el turismo (Gaviota, el mayor grupo hotelero de la isla), con la importación y la exportación (Tecnoimport, Texnotex), las remesas, los bancos, tiendas y mercados, inmobiliarias, gasolineras, navieras, empresas de construcción y almacenes... Un grupo que creció tras asumir el poder en la isla Raúl Castro, momento en el que GAESA absorbió a otros grupos empresariales como CIMEX. Los expertos no se ponen de acuerdo, en parte debido a la opacidad de los datos, pero se cree que este consorcio de empresas militares podría controlar más del 60% de la actividad económica en Cuba, lo que le ha convertido en objetivo de la Administración Trump. Algo que ya quedó patente el pasado mes de junio, cuando ya se anunciaron sanciones contra una de las empresas de CIMEX, la Financiera CIMEX, encargada de gestionar las remesas de dinero que llegan a la isla, entre ellas, los 3.500 millones de dólares procedentes de exiliados cubanos que viven en Estados Unidos.

«Los ingresos generados por las actividades económicas de GAESA se utilizan para reprimir al pueblo cubano y financiar la dominación colonial y parasitaria de Venezuela -argumenta el Departamento del Tesoro en su comunicado-. La medida que se adoptó hoy demuestra el compromiso que mantiene desde hace mucho tiempo Estados Unidos de terminar con las prácticas económicas que benefician en forma desproporcionada al Gobierno cubano o a sus organismos o personal militares, de inteligencia y de seguridad a expensas del pueblo cubano y el venezolano».

En un tuit, el secretario de Estado de EE.UU.,Mike Pompeo, también informaba de la sanción a López-Callejas, «que dirige un conglomerado de propiedad militar cubana que ayuda a financiar la opresión del régimen en Cuba y la interferencia en Venezuela. Esta acción reducirá la capacidad del régimen para reprimir a su propio pueblo», escribió este miércoles en su cuenta de Twitter.

