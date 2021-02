Fachada del consulado español en Londres

El consulado español en Londres deniega el pasaporte a una niña de dos años por orinar en la sala de espera En conversación con ABC, la madre explicó que estaba en la ventanilla cuando se dio cuenta de lo que hacía la menor. «Me disculpé 150 veces, y cuando me dijeron que por lo sucedido no me iban a dar los pasaportes, me eché a llorar»