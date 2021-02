Comienza en el Capitolio el segundo 'impeachment' contra Trump Los demócratas citaron a Trump, pero este se ha negado a ir a Washington, alegando por medio de sus representantes legales que todo el proceso es inconstitucional

David Alandete SEGUIR Washington Actualizado: 09/02/2021 20:32h

El segundo juicio político a Donald Trump ha comenzado ya, en una jornada en el Capitolio que pasará a la historia como la primera ocasión en que a un presidente se le somete al 'impeachment' por segunda vez. Cierto es que Trump ya no está en ejercicio del cargo, pero por medio de sus abogados responde ante la grave acusación de que el 6 de enero incitó a sus partidarios a la insurrección en el saqueo del Capitolio, en el que murieron cinco personas. La defensa alega principalmente que todo el proceso es inconstitucional, porque el proceso del juicio político queda reservado para los mandatarios que están en ejercicio del cargo.

A las 13.00 hora de Washington (las 19.00 en la España peninsular) el Senado ha comenzado por segunda vez en espacio de un año este juicio político contra un presidente. Es algo insólito. Antes sólo había habido dos en toda la historia de esta nación, en 1868 y en 1998. Con Trump, ha habido dos en un único mandato. Nunca se ha producido uno contra un presidente que ya no ejerce el cargo, y hay un apasionado debate sobre si es legal o no. La defensa de Trump, como se ha visto, alega que es inconstitucional. La fiscalía mantiene que un presidente debe rendir cuentas hasta el último día en ejercicio del cargo, y que por lo tanto debe ser juzgado por supuestos delitos cometidos aun tras perder unas elecciones y en periodo de transición.

La acusación, comandada por el diputado Jamie Raskin, se ha estrenado con un golpe de efecto: un montaje en vídeo de fragmentos del discurso de Trump ante la Casa Blanca minutos antes del saqueo del Capitolio, mezclado con las reacciones de sus partidarios en el momento de la insurrección y de la sesión en la que sus señorías se disponían a validar la victoria de Biden, algo que hicieron ya de madrugada, y después de que hubieran muerto las cinco víctimas, incluido un agente de policía.

Una mayoría de dos tercios

Este miércoles comienza el juicio como tal. Primero, ejerce la acusación, comandada por nueve diputados que tendrán 16 horas para explicar por qué Trump incitó a sus seguidores a saquear el Capitolio. Después, la defensa contará con el mismo espacio de tiempo. En un principio, a diferencia del primer 'impeachment', no va a haber testigos. Los demócratas citaron a Trump, pero este se ha negado a ir a Washington, alegando por medio de sus representantes legales en que todo el proceso es inconstitucional. Confían los senadores que el proceso dure una semana, y Trump podría quedar absuelto el lunes, que además cae en la festividad del «día del presidente».

A tenor de las primeras mociones de los abogados del expresidente, este ha dado claras indicaciones de que no quiere bajo ningún concepto que estos argumenten que perdió las elecciones de forma limpia. Hasta el final, Trump mantuvo que fue víctima de unas irregularidades que desestimaron todos los jueces a los que recurrió. En esos documentos judiciales presentados ante el Senado, los letrados se refieren siempre a Biden como «ex vicepresidente», y no como «presidente en ejercicio». (Biden fue ‹número dos› de Barack Obama entre 2009 y 2017). Esto les impide a los abogados uno de los que podrían ser sus argumentos clave: que Trump sabía que había perdido y por tanto no tenía sentido incitar a una insurrección para invalidar el resultado electoral.

Los demócratas acusan a Trump de citar a sus partidarios en Washington el 6 de enero, cuando el mismo Capitolio iba a validar la victoria de Biden en las elecciones presidenciales, e incitarles a una insurrección para perpetuarse en el poder. Tienen como pruebas las propias declaraciones del presidente en su discurso ante la Casa Blanca aquel mismo día y en mensajes escritos y en vídeo en las redes sociales. Los letrados del expresidente alegan que sus palabras fueron todas en tono figurado, y que no incitó a nada, sino que ejercía su derecho constitucional a la libertad de expresión.

Normalmente, en un juicio político a un mandatario aún en activo, preside la sesión en el Senado el magistrado principal del Supremo, en este caso el juez John Roberts. Así fue el año pasado, cuando Trump fue exonerado de un supuesto delito de chantaje al Gobierno de Ucrania para investigar escándalos de la familia de Biden. Pero ahora, como Trump ya no ejerce el cargo, preside el juicio el presidente 'pro tempore' del Senado, en este caso Pat Leahy, de Vermont. Sólo puede condenarle una mayoría de dos tercios, es decir, 17 republicanos deberían sumarse a los 50 demócratas, algo poco probable.