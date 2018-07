ELECCIONES EN BRASIL Bolsonaro, el exmilitar aspirante a «Trump brasileño» El diputado Jair Bolsonaro crece como favorito en los sondeos como consecuencia de la desilusión de los brasileños en la política nacional

Verónica Goyzueta

La campaña electoral del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro comenzó con una polémica, un artificio que ha usado con excelentes resultados en las encuestas, que a tres meses de la elección lo apuntan como el favorito para llegar a la presidencia de Brasil. Con una niña de tres años en sus brazos, el capitán retirado le enseñaba a hacer el gesto de disparar, con los dedos en forma de una arma imaginaria.

Los seguidores del popular ícono conservador, que defiende el derecho a llevar armas, comenzaron a repetir el gesto con sus hijos en las redes sociales, con consignas como «un bandido bueno es un bandido muerto». El candidato del Partido Social Liberal (PSL) ha ganado apoyos con ese discurso en sectores que se sienten amenazados por el crecimiento de los índices de violencia en grandes ciudades y en áreas rurales.0

«Más que defender la vida de un ciudadano, el arma defiende la libertad de una nación», dijo Bolsonaro arrancando aplausos de una platea de empresarios de la industria de la caña de azúcar en São Paulo, prometiéndoles expandir la pose de armas de fuego y el derecho de legítima defensa.

Bolsonaro se ganó la simpatía de hacendados contrarios a las ocupaciones del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) desde que les prometió fusiles para protegerse y defendió la masacre de 19 campesinos del MST en el Eldorado dos Carajás en 1996, considerada una fecha histórica para los sin tierra. «Los que tienen que estar presos son los del MST, canallas, vagabundos. Los policías reaccionaron para no morir», declaró en Pará.

Con un discurso agresivo que defiende a torturadores y la dictadura militar (1964-85), Bolsonaro ha conquistado millones de seguidores

La polémica fácil, que espanta a muchos, también ha seducido electores que lo ven como un candidato anticorrupción, nacionalista y con mano dura. Con un discurso agresivo que defiende a torturadores y la dictadura militar (1964-85), Bolsonaro ha conquistado millones de seguidores en las redes sociales, que son bastante activos en su defensa y feroces en los ataques a quienes se les oponen.

Con la posibilidad, cada vez más lejana de que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2002-10), preso por corrupción desde hace tres meses, pueda presentarse, Bolsonaro, lidera las encuestas con entre el 15% y el 17% de los sondeos, detrás del exmandatario, que supera el 30% pese a su detención. En un escenario totalmente desilusionado con la política y fuertes indicios de abstención, algunos analistas apuestan a que la mayoría de los partidos se unirían contra Bolsonaro en un balotaje, mientras otros temen que sea eligido en lo que han calificado como un «efecto Trump».

Rescatar a Brasil

En su discurso oficial, Bolsonaro prometió luchar contra la corrupción y «rescatar» a Brasil. «Mi candidatura es una misión», proclamó el militar, mientras era elevado a la categoría de «mito» por unos tres mil correligionarios presentes en su lanzamiento en Río de Janeiro. «Precisamos elegir a un hombre o una mujer honesto, que tenga a Dios en su corazón y que sea patriota».

Bolsonaro, de 63 años, tiene una larga carrera política en el legislativo nacional y de Río de Janeiro, con una trayectoria considerada mediocre, tanto en sus años en el Ejército como en el Congreso, donde no presentó ni aprobó proyectos importantes, destacándose más por insultar y ofender a colegas, como a la exministra de Derechos Humanos de Lula, María do Rosario a quien le dijo frente a cámaras: «No te violo porque no te lo mereces». Protagonista de esa y otras declaraciones grotescas, en general machistas, homófobas y racistas, Bolsonaro ha dicho frases como: “negros no pueden procrear”; “Pinochet debería haber matado más gente”, o «Prefiero que mi hijo muera en un accidente a que aparezca con un tipo con bigote».

Por ahora, su principal hazaña política fue su elección como el diputado más votado de Río de Janeiro en 2014. Su primer momento de fama internacional fue cuando, en 2016, homenajeó al torturador de la expresidenta Dilma Rousseff al votar en el proceso político que terminó con su destitución y la caída del PT tras 13 años en el poder.