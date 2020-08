Bielorrusia reprime las protestas tras el aparente pucherazo electoral Un muerto y decenas de heridos tras el anuncio de la victoria de Lukashenko

Rafael M. Mañueco Corresponsal en Moscú Actualizado: 11/08/2020 01:21h

De acuerdo con el escrutinio no definitivo de las elecciones del domingo, el actual presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, ha sido reelegido para un sexto mandato de otros cinco años con un 80 por ciento aproximadamente de los votos. Le sigue su principal adversaria, la profesora y traductora de inglés, Svetlana Tijanóvskaya, con casi un 10% de los sufragios. Sin embargo, ella no está de acuerdo con tales resultados. Tras conocerse el domingo por la noche el sondeo a pie de urna que daba la victoria a Lukashenko, aseguró que «somos nosotros los que tenemos la mayoría». Se negó a reconocer la derrota.

Este lunes, en un encuentro con periodistas en Minsk, Tijanóvskaya dijo que «las autoridades deben reflexionar sobre cómo cedernos el poder. Me considero vencedora de las elecciones (...) no he obtenido el 10%, sino eso varias veces más» y acusó al jefe del Estado de «intentar retener el poder por la fuerza». Advirtió de que «tenemos un sistema de escrutinio alternativo y vamos a probar las infracciones que se han cometido». Anunció también estar dispuesta a reunirse con Lukashenko. La jefa de su equipo de campaña, María Kolésnikova, declaró por su parte que «estamos preparados para una campaña de protestas larga en el tiempo».

Las observaciones realizadas por organizaciones independientes apuntan a que fue ella la que más votos recibió en los comicios y no Lukashenko, que este lunes reivindicó su victoria como legítima y merecida, repudiando a quienes pretenden «aguar esta fiesta» y alertando de que no permitirá en su país un «Maidán» como el habido en Ucrania en 2014. Tijanóvskaya dijo que «las autoridades deben permitir las protestas y garantizar el orden en ellas.

En declaraciones a la radio Eco de Moscú, el experto del Instituto para el Desarrollo de Procesos de Integración, Dmitri Bolkunets, aseguró que «es obvio que el actual presidente ha perdido los comicios». Según sus palabras, «decenas de actas electorales, incluso en Minsk, muestran que Lukashenko tuvo escasos resultados mientras Tijanóvskaya ganó con un resultado de algo más del 70%». «Y él vence en colegios electorales vecinos en donde no había observadores. Es evidente que ha habido falsificación», señala Bolkunets.

El analista ruso sostiene que «en algunas circunscripciones, los presidentes de las mesas electorales se han negado a firmar las actas de recuentos manipulados al alza» en favor de Lukashenko. Y sostiene que «la sociedad bielorrusa está preparada y mentalizada para acometer cambios importantes». Según sus informaciones, «en decenas de ciudades de Bielorrusia se están llevando a cabo grandes manifestaciones de protesta de quienes no están de acuerdo con los resultados oficiales de la votación».

Los partidarios de Tijanóvskaya iniciaron las protestas el domingo por la noche, tras el cierre de los colegios electorales, y se toparon con los antidisturbios, que emplearon cañones de agua, balas de goma, gases lacrimógenos, porras, escudos y una violencia inusitada contra los manifestantes. Activistas bielorrusos pro derechos humanos del Centro Viasna sostienen que hubo más de un centenar de heridos y un muerto. De nada sirvieron los llamamientos de Tijanóvskaya a las fuerzas de seguridad para que detuvieran la represión.

El Ministerio del Interior bielorruso informó de 3.000 detenciones durante la noche. El Comité de Instrucción, mientras tanto, advertía que a muchos de los arrestados se les abrirá expediente criminal por «disturbios masivos», artículo del Código Penal bielorruso que contempla penas de entre 8 y 15 años de prisión. El Ministerio de Exteriores, por su parte, negó la muerte de ningún manifestante, pero periodistas del canal de televisión polaco Belsat, que emite en lenguas rusa y bielorrusa, confirmaron que vieron y asistieron a la víctima, de nombre Evgueni Zaínchik, le llevaron al hospital y supieron después de su fallecimiento.

Caracas felicita

Los enfrentamientos con la Policía y los arrestos se reprodujeron este lunes. Tijanóvskaya no estuvo presente en la protestas por decisión de sus colaboradores, por motivos de seguridad y para evitar ser encarcelada. Pero llamó a participar en las manifestaciones organizadas en casi todas ciudades del país. Durante las manifestaciones se gritaron consignas como «¡Lukashenko vete!» o «¡viva Bielorrusia!».

Lukashenko recibió las felicitaciones de los presidentes de Rusia, China, Kazajstán y Venezuela, Vladímir Putin, Xi Jinping, Kasim-Zhomart Tokáyev y Nicolás Maduro. Pero también las críticas de la Unión Europea, de la OTAN y de países como Alemania y Polonia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió «respetar los derechos fundamentales» a través de su cuenta de Twitter. Exigió que se lleve a cabo un recuento de los votos «preciso». En su mensaje señaló también que «el acoso y la represión violenta no caben en Europa».