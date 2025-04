Biden dice que está convencido de que Putin invadirá Ucrania de nuevo

El presidente de Estados Unidos ha revelado que está convencido de que Rusia va a invadir Ucrania, pero dice que una incursión limitada provocaría un debate sobre las consecuencias. « ¿Creo que pondrá a prueba a Occidente, a EE.UU. y a la OTAN, tanto como pueda? Sí , creo que lo hará», dijo Joe Biden sobre Vladímir Putin en una rueda de prensa en la Casa Blanca. «Pero creo que pagará un alto precio por ello, algo de lo que ahora no es consciente, y creo que se va a arrepentir de ello», añadió.

Biden ha advertido de que si el Kremlin moviliza a Ucrania las fuerzas rusas acumuladas en la frontera, «será un desastre para Rusia, ya que nuestros aliados y socios están listos para imponer sanciones severas y castigos significativos que harán gran daño a Rusia y a la economía rusa». También ha admitido Biden que «una incursión menor provocará un debate sobre qué hacer ». En 2014 Rusia invadió Ucrania y se anexionó la península de Crimea. Desde entonces ha apoyado a separatistas en el este del país. En meses recientes ha amasado decenas de miles de soldados en la frontera.

Biden hizo el miércoles balance de su primer año, justo cuando su popularidad se ha desplomado en las encuestas, y después de que el Supremo haya invalidado su orden de que los trabajadores de grandes empresas se vacunen, y de que su propio partido haya sido incapaz de aprobar su gran paquete de gasto social y medioambiental y una reforma del sistema electoral.

El presidente afirmó que sus mayores fracasos son resultado del obstruccionismo de la oposición y negó haberse escorado a la izquierda. «No soy un socialista», dijo. También negó que haya perdido la confianza con su «número dos», la vicepresidenta Kamala Harris. Preguntado por si ella ha hecho un buen trabajo supervisando la fallida reforma del sistema electoral y si la volverá a elegir como compañera en una candidatura en 2024, ni lo pensó. «Sí y sí», dijo, tajante. «Será candidata comigo, número uno. Y número dos, la puse a cargo [de la reforma electoral] y creo que está haciendo un buen trabajo».

«No prometí demasiado»

Preguntado por si se excedió en sus promesas —erradicar la pandemia, mejorar la economía, reforzar la democracia, recuperar el consenso— Biden respondió en negativo. «No prometí demasiado, pero creo que si consideran a lo que hemos podido hacer, tendrán que reconocer que hemos hecho un enorme progreso. Pero una de las cosas que creo que no he podido hacer hasta ahora es lograr que mis amigos republicanos participen en esta campaña para mejorar las cosas en este país ».

Aun así, el presidente tuvo que enfrentarse a sus propias contradicciones . Sobre todo, Biden admitió que no ha llamado a muchos republicanos para pedirles que se sumen a su reforma del sistema electoral, pensada para asegurarse que los grupos minoritarios pueden ejercer su derecho con libertad. La razón es que esa reforma fracasó porque no tiene suficientes apoyos demócratas. «Antes trataba de asegurarme de que todos en mi partido estuvieran en la misma página en este aspecto. Y es cierto que no llamé a muchos republicanos», dijo el presidente.

Mientras el presidente hablaba, el senador demócrata Joe Manchin dio un discurso en el Senado en el que se negaba a facilitar el proceso de aprobación de esa reforma electoral. Las normas del Senado contemplan que para aprobar una ley se necesitan, por lo general, 60 votos de 100. Es decir, normalmente deben negociar republicanos y demócratas, algo que facilita el consenso y el bipartidismo. En contadas ocasiones, sobre todo en asuntos presupuestarios, puede aprobarse una ley en el Senado con mayoría simple de 51 votos. Esas normas pueden cambiarse, y Biden pidió a su partido que lo hiciera. Manchin se negó, contraprogramando además a Biden, afirmando que «cambios de reglas semejantes deben hacerse por un acuerdo bipartidista mayoritario».

Biden admitió que tiene grandes desafíos por delante, sobre todo la pandemia, con un millón de nuevos contagios diarios, y la inflación, que llega al 7% interanua l. «La inflación tiene mucho que ver con la cadena de suministro, y creo que que hemos podido avanzar en la aceleración del acceso a esas materias», dijo el presidente. En concreto, Biden destacó el aumento del costo de los automóviles como un factor clave de la inflación y dijo que la falta de microchips es un factor importante en que los precios se disparen.