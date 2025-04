Biden califica las elecciones de Nicaragua de «pantomima» y anticipa nuevas sanciones al régimen de Ortega

El presidente de EE.UU., Joe Biden, atacó con dureza este domingo el proceso electoral celebrado durante ese mismo día en Nicaragua, en el que el líder sandinista Daniel Ortega se buscaba asegurar su cuarto mandato consecutivo. Cuando todavía no se conocían los resultados de una elección calificada de fraudulenta por parte de la Organización de Estados Americanos y buena parte de los países occidentales, Biden aseguró que Ortega y su mujer -la vicepresidenta del país, Rosario Murillo- « han orquestado una pantomima de elección que no fue ni libre ni justa, y sobre todo no democrática».

El presidente de EE.UU. repasó en un comunicado el encarcelamiento de cerca de cuarenta líderes opositores desde el mes de mayo -incluidos siete posibles candidatos a la presidencia- y el veto a la participación de otros partidos, además de los abusos a los miembros de la prensa y hacia activistas de la sociedad civil. Biden aseguró que todo ello «amañó» el resultado desde mucho antes de la cita electoral y que Ortega y Murillo no tienen «mandato democrático» y gobiernan el país «como autócratas, sin diferencia respecto a la familia Somoza» contra la que el propio Ortega y los sandinistas pelearon hace cuatro décadas.

Biden exigió al líder de Nicaragua que «dé los pasos para restaurar la democracia» y libere a todos los encarcelados de forma injusta. Si no lo hace, advirtió, «EE.UU., en coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las armas diplomáticas y económicas a su disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua».

Se trata de una advertencia, esta vez de la boca del presidente de EE.UU., de que Washington podría responder a los abusos de Ortega y Murillo con una nueva ronda de sanciones contra el Gobierno de Nicaragua. EE.UU., en coordinación en ocasiones con la Unión Europea, ha impuesto sanciones del régimen de Ortega tanto con la Administración Trump como con la de Biden, entre otras, bloqueos de activos y prohibición de viaje a decenas de autoridades del país.

Las medidas punitivas también afectaron a Murillo y habrá que ver si la siguiente ronda, de la que ya avisó la semana pasada por el Departamento de Estado, se aplica al propio Ortega. Washington también se ha planteado castigar a Nicaragua con revisar la participación del país en un acuerdo comercial regional que podría impactar a sus exportaciones, de las que EE.UU. es el mayor receptor. Esas medidas, sin embargo, podrían empeorar todavía más la mala situación económica del país y provocar nuevas oleadas de emigrantes hacia la primera potencia mundial.