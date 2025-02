«Argentina sufre desde hace 80 años la ley laboral de Mussolini»

Economista de 57 años, «liberal» porque lo de «neo no existe» advierte, la irrupción de José Luis Espert (Frente Despertar) en el terreno, en ocasiones fanganoso, de la política, sumó dosis de desparpajo y logró un 10 por ciento en las primaras pero, lo más importante, de propuestas y proyectos para lograr lo nunca visto en décadas, que cuadren los números de la economía argentina.xx.

–¿Propone tirar a la basura la actual legislación laboral y la compara con las de Mussolini?

–Así es. Son arcaicas. Juan Domingo Perón, cuando impuso las leyes laborables, lo hace tras importar la Carta Laboral de Mussolini, la copia textualmente y son las leyes que se sostienen hasta ahora. Las sufrimos desde hace 80 años.

–¿Por qué ningún Gobierno logra modificarlas?

–Es uno de los tantos problemas de Argentina. El modelo de Mussolini, populista, era el de la incorporación de los sindicatos al poder. Una vez que los tienes en el poder ellos no va a modificar esas leyes laborales. Y ese, es nuestro caso.

–Los Gobiernos no pueden ser eternamente rehenes de esos sindicatos.

–En Argentina, sí. Pero no es solo ser rehenes de los sindicatos. La secuencia es ésta: el empresario proteccionista no quiere competir con el mundo, el sindicato pide protección para su trabajador y el político le brinda la legislación necesaria para que el empresario no tenga competencia. Es el típico modelo corporativo de Mussolini.

–Pero no funciona…

–Así es y sin embargo, los argentinos lo seguimos pidiendo y lo seguimos votando, aún en democracia.

–Mauricio Macri quería una reforma laboral pero no la pudo hacer porque nunca tuvo mayoría en ninguna Cámara.

–Tienes que tener reputación para cambiar un sistema de ocho décadas. Macri es un paracaidista cuando dice que quiere hacer la reforma laboral. No tiene autoridad para nada. Para dinamitar un sistema como el de Argentina, que tiene ocho décadas de antigüedad, necesitas mandato. Para tener mandato tienes que haber estado décadas, como es mi caso, diciendo lo que tienes que cambiar del sistema. Pero, de la nada, cambiar esto, es imposible.

–La propuesta de poner fin a las indemnizaciones por despido resulta…

–Yo creo que hay que reemplazarla por un subsidio de desempleo alto que lo pague el Estado. Más generoso en monto y en tiempo. En Argentina la indemnización por despido se utiliza en la justicia para quebrar empresas.

–¿Qué otros cambios considera urgentes?

–Otra modificación que hay que hacer es poner límite a la gestión de los sindicalistas. En Argentina el secretario general puede estar toda la vida. Tendría que someterse, como lo hace el presidente de la nación, a periodos de cuatro años con derecho a reelección y después, irse a su casa. Algunos llevan más de 40 años en los cargos.

-¿Es frecuente en Argentina que los sindicalistas a su vez sean empresarios?

-Casi todos los sindicalistas importantes tienen empresas. El que no tiene caballos, tiene canales de televisión, restaurantes… En realidad, son empresarios cobardes. El problema, es que lo hacen con nuestro dinero. ¿De qué viven los sindicalistas? De lo que pagan los empresarios y los empleados del impuesto al trabajo.

-Los piqueteros se han convertido en Argentina en un factor de poder…

-Tendrían que estar presos. El día que yo sea presidente lo estarán. La gente me va a votar porque sabe que lo voy a hacer. No ahora, que la gente ha comprado la grieta (polarización). Nosotros somos un proyecto a medio y largo plazo. Queremos cambiar Argentina. Es una pena que se repita tanto en el error. No teneos que hacer demasiadas cosas raras para que nos vaya bien.

-¿Qué Gobierno fue peor el de Cristina o el de Macri?

-Peor el de Cristina Kirchner en todos los terrenos. En el de las libertades fue complicado, fascista. En el económico se ufanaban de la cesación de pagos y del cepo cambiario (bloqueo a la comprar venta de divisas). Ahora, Macri lo hace pero con vergüenza.

-¿Tiene futuro Argentina?

-Tal cual está, Argentina no es viable.

-Si se confirma que gana Alberto Fernández en primera, el lunes podemos esperar una estámpida de divisas, el desplome de la bolsa…

-El precio de los bonos y las acciones argentinas ya han descontado bastante ese escenario con el triunfo de Alberto Fernández. Me parece que no vamos a tener una debacle como la del 12 de agosto (al día siguiente de las primarias). No lo veo.

-A efectos reales, la economía argentina es bimonetaria. ¿Convendría una nueva ley de Convertibilidad o renunciar a la moneda como Ecuador y asumir el dólar?

-No me gusta un país sin moneda así que el modelo de Ecuador, no es el mío. El desafío es qué hacer para que los argentinos no quieran tener dólares. Tenemos que tener cero déficit pero también sacar adelante una reforma pro mercado que genere apetito en el resto del mundo para invertir en nosotros. El mundo se tiene que volver loco para invertir acá.

-Si no confiaron en Macri …

-El mundo sabe que Macri era un flan, que lo que le gusta son las relaciones con los “reyes cool”, con los presidentes como Macron y Trudeau pero de cambiar algo de Argentina, nada.

-Ahora el escenario es otro, la opción es Mauricio Macri o Alberto Fernández con Cristina. ¿Cuál es mejor?

-No se cuál es peor ni cuál mejor. Los dos terminan parecidos, muy mal económicamente. Y con las mismas medidas incluso (restricciones cambiarias ect).Macri deja peores números que Cristina. En cuanto a las libertades y la institucionalidad, es mejor el de Macri. Hay menos corrupción en la obra pública pero los negocios los hacen otro lugar. Hay tics, modos.

-¿Hay riesgo de una crisis como la del 2001?

-No lo veo, la probabilidad es baja. Pero una crisis sí vamos a tener.

