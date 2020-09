Un anuncio electoral de Trump usa una imagen militar de archivo con aviones de combate rusos

Un anuncio para recaudar fondos para la campaña de reelección de Donald Trump usa una imagen de archivo con aviones de combate y armas de fabricación rusas y se le pide a los seguidores del líder republicano apoyar a las tropas estadounidenses.

El anuncio, que apareció por primera vez el 8 de septiembre y a los cuatro días fue eliminado de las redes sociales, fue creado por el Comité «Trump Make America Great Again», dirigido por el Comité Nacional Republicano (RNC), a fin de pedir donaciones digitales para el magnante que busca su reelección presidencial ante su rival demócrata, Joe Biden, en los comicios del próximo 3 de noviembre. La imagen de archivo muestra cinco soldados en silueta contra una puesta de sol mientras los tres cazan los sobrevuelan.

“That’s definitely a MiG-29,” said Pierre Sprey, who helped design both the F-16 and A-10 planes for the U.S. Air Force. “I’m glad to see it’s supporting our troops.”



