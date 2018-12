Encontronazo entre May y Juncker: «¿Qué me has llamado? Me has llamado nebulosa» El jefe del Ejecutivo comunitario se refiere a un malentendido: «Hablaba del debate en los Comunes, no de ella»

ATLAS ESPAÑA

Contundente 'No' de los 27 a Theresa May. Los líderes europeos no aceptan cambiar el acuerdo sobre el Brexit para allanar el camino a la primera ministra británica en el Parlamento. Una Theresa May que afrontaba con semblante serio el inicio de la segunda jornada del Consejo Europeo en Bruselas. Y poco después, mantenía un tenso diálogo con el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker. May le ha reprochado a este que utilizara el término "nebulosa" para acusarla de no hablar claro.

"No estábamos bailando", comentó poco después a la prensa el jefe del Ejecutivo comunitario, en un rasgo típico de su sentido del humor y para quitar hierro a la situación. Juncker precisó que cuando se refirió al término "nebulosa", se había referido no a Thersa May sino "al debate en la Cámara de los Comunes" sobre el acuerdo de Brexit, y que así se lo explicó a la primera ministra británica.

Bromas aparte, la tensión estaba presente en el ambiente durante el Consejo Europeo de Bruselas, en el que se ratificó que los 27 están dispuestos a "dar explicaciones" sobre lo acordado con Londres, pero no a tocar la sustancia del pacto. En el Reino Unido, la prensa más hostil a May encontró otro flanco para atacarla, y dijo que además del "fracaso" cosechado en casa la jefa del Gobierno tuvo una "actitud humillante" en Bruselas.