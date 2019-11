Alemania y EE.UU. critican las afirmaciones de Macron sobre que la OTAN está en «muerte cerebral» «Ese tono no me parece necesario, aunque tengamos problemas», dijo la canciller alemana

El presidente francés, Emmanuel Macron, usó ayer «palabras drásticas» cuando dijo que «la OTAN se encuentra en estado de muerte cerebral». Así lo ha manifestado la canciller alemana Angela Merkel, quien además aseguró que esa no era su opinión.

«Ha elegido palabras drásticas, esa no es la visión que tengo yo de la cooperación en la OTAN», respondió Merkel durante una comparecencia conjunta en Berlín con el secretario general de la alianza atlántica, Jens Stoltenberg, en la que ambos mostraron un grado de entendimiento sensiblemente superior al que las administraciones estadounidense y alemana han vivido en los últimos años. «Ese tono no me parece necesario, aunque tengamos problemas», continuó, «la OTAN es indispensable», subrayando que «la OTAN ha avanzado y tiene ahora una labor mucho más política que hace años».

«Para Alemania, sigue siendo totalmente claro que la OTAN es necesaria para nuestros intereses y para nuestra seguridad, la relación trasatlántica es irrenunciable y en la OTAN se trabaja bien en temas», siguió Merkel, reiterando ante Stoltenberg compromiso alemán de alcanzar el objetivo del 1,5% de gasto militar hasta 2024 y pronunciándose a favor de lograr el 2% en 2032. Stoltenberg, por su parte, advirtió a Macron indirectamente acerca de dividir a la UE con tal debate.

Macron había dicho en su entrevista en el «Economist» en Washington que EE.UU. está dando señales de querer «darnos la espalda», como lo demostró la repentina decisión del presidente Donald Trump de retirar a las tropas del noreste de Siria el mes pasado sin consultar a sus aliados. La medida tomó por sorpresa a las principales potencias europeas de la OTAN (Gran Bretaña, Francia y Alemania) y allanó el camino para que Turquía lanzara una operación militar transfronteriza dirigida a las fuerzas kurdas sirias.

El cuestionamiento de Macron sobre la efectividad de la OTAN fue recibido con críticas de Alemania y Estados Unidos, el miembro más grande de la alianza. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, enfatizó la importancia de la OTAN en una visita al este de Alemania para conmemorar los 30 años desde la caída del Muro de Berlín.

«Creo que la OTAN sigue siendo una asociación importante, crítica, quizás históricamente una de las más estratégicas y críticas en toda la historia registrada», dijo Pompeo a periodistas en Leipzig.