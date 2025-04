Abatido un atacante en el centro de Glasgow tras acuchillar a seis personas

Solo seis días después de que tres personas fueran asesinadas y otras tres resultaran heridas en un parque de la ciudad inglesa de Reading por un joven de 25 años de origen libio, un nuevo ataque violento conmocionó ayer a Reino Unido. Otras seis personas resultaron acuchilladas en Glasgow , entre ellas un agente de policía que se encuentra en estado crítico. El ataque se produjo este viernes minutos antes de la una de la tarde, hora local, en el hotel Park Inn, en una importante área comercial del centro de la ciudad, donde los agentes de policía mataron a tiros al presunto agresor.

Steve Johnson , jefe auxiliar del cuerpo, explicó en un comunicado que los primeros agentes se presentaron en el lugar «solo dos minutos después» de recibir la llamada de emergencia y agregó que «un hombre fue tiroteado por la policía armada y murió. Otros seis hombres, de entre 17 y 53 años, están en el hospital, incluido un oficial de policía de 42 años que se encuentra en condición crítica pero estable». Un testigo dijo a la cadena Sky News que dos de los apuñalados son recepcionistas del hotel, y Johnson detalló que, por el momento, el ataque no está siendo tratado «como relacionado con el terrorismo», lo cual fue confirmado por la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon , quien en un comunicado expresó que «si bien un suceso tan grave es raro en Escocia, es un recordatorio del coraje y la profesionalidad de nuestros agentes de policía, que están dispuestos a correr hacia el peligro para proteger la vida de los demás».

Sturgeon aprovechó para pedirle a la población que evite «la especulación» sobre lo sucedido y que no se comparta «material potencialmente dañino o molesto en las redes sociales». En la misma línea se manifestó el secretario de Justicia escocés, Humza Yousaf, quien pidió a la gente no hacer circular «rumores sobre el incidente en Glasgow» ya que la policía «compartirá la información públicamente» cuando lo considere necesario. Sturgeon mantuvo una reunión para hablar sobre lo sucedido con el p rimer ministro Boris Johnson, q ue en un tuit en su cuenta de Twitter, se mostró «profundamente triste» y afirmó: «Mis pensamientos están con todas las víctimas y sus familias». Además, agradeció una vez más «a nuestros valientes servicios de emergencia».

Encender la polémica

El hotel donde se produjo el ataque ha sido, según la prensa británica, uno de los utilizados para albergar a los solicitantes de asilo durante la pandemia de coronavirus, información que aprovechó Nigel Farage, líder del partido del Brexit, para encender la polémica con un tuit: «Horrible tragedia en un hotel de Glasgow que alberga inmigrantes ilegales. En todo el Reino Unido, los hoteles se están llenando de hombres jóvenes que cruzan el Canal todos los días. Es un riesgo enorme para nuestro bienestar, pero el Gobierno no hace nada». Anas Sarwar, diputado del Partido Laborista escocés, le respondió pidiéndole no utilizar «una tragedia en nuestra ciudad para difundir su miedo y su odio».

Susan Aitken , líder del consejo de Glasgow, le dijo a Reporting Scotland que insta a todo el mundo «a no politizar esto, a no usar esto para dividir a la ciudad», tras ser interrogada sobre si considera que la ciudad es «un barril de pólvora» y que este ataque pueda conducir a más problemas, ya que a principios de este mes se produjeron enfrentamientos en la ciudad cuando algunos seguidores de la extrema derecha acudieron a una manifestación de apoyo a los refugiados. «Ha habido mucha especulación esta tarde que no ha sido útil y que no ayuda. No es justo para las víctimas, no es justo para las familias de las víctimas y no ayuda a la ciudad», afirmó, y añadió que «Glasgow necesita unirse, necesitamos respaldarnos mutuamente y apoyar a nuestras comunidades. La división es lo último que necesitamos».

Las tensiones en la ciudad han ido en aumento, entre quienes por un lado no quieren que los refugiados estén alojados en hoteles y quienes demandan mejores condiciones para ellos.