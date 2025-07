Del 28-J a la farsa municipal, Maduro va de pucherazo en pucherazo

A los venezolanos les cuesta asumir que sus votos ya no les permiten cambiar al gobierno de turno. Un año después de las presidenciales del 28 de julio, los electores todavía deambulan por las calles como almas en pena, esperando que el régimen chavista ... reconozca al vencedor de dichos comicios. Según las únicas actas oficiales difundidas, fue Edmundo González Urrutia, quien desde hace once meses se encuentra exiliado en España.

No es la primera vez que en el país se desconocen los resultados de las urnas, pero sí la primera en que se demuestra el fraude de manera tan evidente. Y el polémico pucherazo electoral de Nicolás Maduro echó por tierra la esperanza de un cambio pacífico en su intento por perpetuarse en el poder seis años más.

De acuerdo con las cifras del Centro Carter y las Naciones Unidas, Edmundo González ganó con el 67% del escrutinio. Es decir, sacó 7.443.584 votos, mientras que Nicolás Maduro perdió con el 30%: 3.385.155 votos. Esto da una diferencia aplastante de 4.058.429 votos a favor de González.

Alberto Camacho, comerciante de 50 años, vive en Río Chico, una zona turística costera y agrícola de Barlovento, a dos horas en coche de Caracas. Su rostro se inclina triste y desilusionado cuando le preguntamos por quién votó hace un año en las presidenciales. «Voté por Edmundo y estoy orgulloso, pero tengo miedo de hablar porque a un vecino de 70 años lo metieron preso por defender el voto y tuvo que vender su camioneta para poder salir en libertad».

Según nos cuenta, «aquí en Barlovento (zona productora de café y cacao) ganó la oposición. El día de las elecciones, todos sabíamos que en la región había ganado Edmundo con un 80% porque pudimos ver las papeletas y transmitirlas al centro de totalización. Eso lo saben hasta los chavistas. Pero vamos mal, mire lo que está haciendo el Gobierno. Cada día estamos peor y, para colmo, en enero promete reformar la Constitución para imponernos el comunismo», añade el comerciante. Preguntado si votará este domingo en las municipales, Camacho se ríe desengañado: «¿Para qué voy a votar si me van a robar otra vez los votos? Esto es una farsa electoral y no voy a participar».

Mil presos políticos

El comerciante todavía recuerda la cacería que emprendió el régimen contra los opositores que defendieron el voto. La violencia poselectoral anunciada por Maduro se saldó con más 2.200 presos políticos, de los que 200 son adolescentes y niños. Según denuncia la ONG Provea, entre ellos figuran Gabriel Rodríguez, de 16 años; Ángel González, de 17; Abraham Rivero, de 16; y Lusneidel Zuñiga, de 17.

Venezuela se alista para escoger a sus 335 alcaldes en unos comicios con escasa oposición EFE

En total, hoy quedan un millar de opositores tras las rejas y unos 80 extranjeros como rehenes y moneda de cambio, como se vio en la última liberación de diez estadounidenses. Muchos de los presos políticos tras las elecciones siguen encarcelados porque no tienen suficiente dinero para comprar su libertad.

Al mostrador de la tienda de víveres se acerca Luisa, de 42 años, en busca de harina de maíz para hacer arepas. Ocultando el apellido para evitar represalias, relata que «yo también voté por Edmundo. Pero tengo una gran frustración porque el régimen no respeta la votación de la mayoría. Le dimos una paliza a Maduro en las urnas. Debe entregar el poder cuanto antes. No podemos seguir en esta miseria; fíjese como va el dólar subiendo y el bolívar cayendo».

El venezolano vive con miedo. Además de la represión política contra todo el que hable mal del Gobierno en las redes sociales –meten preso por copiar un whatsapp crítico–, también hay miedo por la alta inflación y la devaluación de la moneda. Según los analistas, el bolívar se ha devaluado un 56% frente al dólar en lo que va del año, desatando los temores de una hiperinflación fuera de control paralela a un estancamiento y contracción del PIB. A pesar de todo ello, el régimen afirma que ha habido un crecimiento de 6% en el primer trimestre.

Hiperinflación

Maduro también teme que la economía colapse por las sanciones. Por ese motivo, oculta las cifras de inflación y encarcela a los economistas que informan sobre la mala situación del país. La última medición del Observatorio Venezolano de Finanzas indica que, en los primeros cinco meses del año, los precios aumentaron un 105% y solo en mayo un 26%. La magnitud del repunte ha encendido las alarmas. Sebastián Rondeau, analista de Bank of America, advierte en su informe más reciente de que los temores de hiperinflación han regresado y proyecta que este año la inflación será del 530%.

En Petare, el barrio más populoso de Caracas y de América Latina, Ramona Patiño se dispone a tomar el metro para ir al centro. «Yo voté por Edmundo porque quiero un cambio, pero el Gobierno chavista se aferra al poder. No sabemos qué hacer. Pasamos muchas necesidades. Seguimos esperando hasta que se vaya».

En el barrio de Antímano, al oeste de Caracas, se encuentra un bastión chavista, uno de los pocos que le quedan al régimen. El fontanero Ramón Chuecos, de 70 años, no tiene reparo en confesar que votó por Maduro. «Soy un militante chavista honesto. El día de las elecciones todos sabíamos que había ganado Edmundo. Me da vergüenza que el perdedor permanezca en el poder y no lo entregue. No es posible que la economía ande tan mal y todo cueste tan caro. El Gobierno me paga 60 dólares mensuales por el bono de guerra, el bono único y la pensión, y eso no me alcanza para comer. Y lo malo es que Maduro sigue ahí, nadie lo puede sacar».

A su lado, su esposa Carmen Pulido también admite que votó por Maduro. Pero se siente decepcionada porque no es justo que no asuma el poder el verdadero presidente, que es Edmundo González. «La continuidad de Maduro en la presidencia ha agravado la crisis, siento que hay un retroceso, tenemos sueldos miserables», se lamenta. Cuando les preguntamos si van a votar en las municipales de este domingo, contestan que se lo van a pensar: «Si votamos, tal vez logremos cambiar al gobernante».