Suscríbete a
ABC Cultural

ESPECIAL HALLOWEEN 2025

Habla un experto: la verdad histórica tras las tres leyendas más terroríficas de Halloween

Javier Pérez Campos publica 'Nocturnos', un recorrido a caballo entre el ensayo y la investigación periodística

La Isabela: el horrible destino de la primera gran ciudad española fundada en América

Imagen realizada mediante Inteligencia Artificial
Imagen realizada mediante Inteligencia Artificial
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Todavía no ha caído el sol, pero la atmósfera es íntima y cálida; solo falta el crepitar de las velas para terminar de ambientar la sala. Y, quizá, el aullido largo y melancólico de un lobo para acompañar la historia de terror que nos ... relata Javier Pérez-Campos: «¿Lo que más miedo me ha dado hacer por la noche? Fue una vez que me quedé solo en el punto más alto de Ibiza: el lugar en el que, en 1972, se estrelló un avión». Allí, en aquella tumba de piedra que vio morir a más de un centenar de personas tras un triste accidente, este periodista se percató de que apenas soplaba el viento y los pájaros no cantaban. «Lo reconozco, me fui en mitad de la investigación».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app