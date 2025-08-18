Iker Jiménez, contundente sobre lo que muchos piensan de los incendios en España: «Ya ocurrió esto en otras tragedias»

La tremenda oleada de incendios que este verano está azotando a todo el territorio español está dejando unas escenas y paisajes sin precedentes. Estos últimos días más de 40 focos activos, especialmente ubicados en Ourense, Zamora y León pero con afectaciones en otras provincias y comunidades autónomas, han puesto en jaque a miles de vecinos y cuerpos de emergencias, que todavía a día de hoy luchan contra las llamas.

Mientras sobre el terreno no cesan los trabajos para que los fuegos no se extiendan más y la situación empiece a mejorar, lo cierto es que todas las miradas están puestas en lo que se está viviendo en esas zonas. Familias que lo están perdiendo todo y otras tantas que ven como las llamas invaden sus tierras y bomberos y efectivos de emergencias que se desviven para controlar los incendios protagonizan noticias y muchas personalidades, ya sea por un motivo u otro, están hablando de esta tragedia.

Uno de los que lo acaba de hacer es Iker Jiménez. El presentador de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte' no ha podido evitar hablar de la difícil situación, así como de la gestión que las autoridades están haciendo de estos momentos críticos. Aún estando de vacaciones está comentando mucho desde su cuenta de X (@navedelmisterio) la última hora de los fuegos e incluso ha subido un contundente vídeo que en cuestión de horas supera las 196.000 visualizaciones. «Cierto desconcierto. Opinen libremente», asegura el comunicador.

«¿Me lo podéis contar?»

En la publicación, Jiménez empieza su reflexión comentando los posibles «niveles de toxicidad del aire» en la zona del Bierzo, una de las más castigadas, y que quizás habría que protegerse de ello, y no solo de las llamas. Dicho esto, el presentador confirma que se siente algo desconcertado por cómo le deja «la comparecencia de presidentes, de la Xunta y de España» y por las referencias que hacen a la emergencia climática como factor determinante en esta oleada de incendios.

«¿Qué significa? ¿Me lo podéis contar? ¿El clima siempre está cambiando? ¿Cambia más ahora? ¿Había evidencias científicas? Bla, bla...», se cuestiona Jiménez, que remarca que siempre ha habido incendios y que los de esta semana «están siendo pavorosos» y están muy próximos a núcleos urbanos. Al presentador esto no le cuadra con que existan «110 personas entre detenidos e investigados» y que además «cuántos habrá que no sabemos, que han cogido el mechero y han prendido fuego».

La cara de 'Cuarto Milenio' se pregunta que «qué pretenden» estos incendiarios y por qué lo hacen en ciertos lugares, y al mismo tiempo en muchas ocasiones. «¿Qué pasa con esos terrenos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué tiene que ver esto con la emergencia climática? Esta es la gran cuestión. Por eso el desconcierto», cuestiona. Iker añade que tiene constancia de muchos casos de personas que trabajan en el campo que aseguran que «las madejas burocráticas nos han puesto la cosa tan difícil, nos tienen la lupa encima de una manera tan tremenda, nos meten tales multas por no sé...».

Esas mismas voces conocedoras le han asegurado que «ahora hay más peligro de incendios porque hay más zonas del monte muy descuidadas» y que por ese motivo hay mucho desconcierto entre la gente del campo o la que, ahora mismo, está perdiendo sus fincas. Es el caso de un amigo suyo que, explica, le confesaba recientemente que vivía con «pavor» que pudiera llegar a ser desalojado con sus hijos.

En esta línea, el periodista se queja de que, paralelamente a esta realidad, existe «un ejército» de cuentas 'fake' en redes que no tienen ese desconcierto y que «intentan amedrentar, pero no por cuidar o llevarnos hacia el bien en una tragedia así, sino para vender el eslogan de que nadie haga nada» y dando a entender que lo que hace falta es que llegue el ejército y más efectivos militares.

Sobre estos perfiles, Jiménez lamenta que «ya ocurrió esto en otras tragedias: se movilizan de la misma manera» y añade que «luego algunos intelectuales, sino de postín que quieren la palmadita en la espalda y que se les vea, están defendiendo lo indefendible». «¿Qué opináis vosotros sobre lo que está pasando?», acaba él su reflexión, que supera ya las 500 respuestas.