Suscríbete a
ABC Cultural

La Isabela: el horrible destino de la primera gran ciudad española fundada en América

La urbe, un puerto estratégico rodeado de bosques y canteras, sufrió incendio y fue golpeada por un huracán

La obsesión que martirizó a Colón hasta su muerte: organizar una cruzada para conquistar Jerusalén

Cuadro 'Descubrimiento de América', de José Garmelo Alda
Cuadro 'Descubrimiento de América', de José Garmelo Alda ABC
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nuestra historia se desarrolló durante el segundo viaje del gran Almirante. Porque sí, Cristóbal Colón partió desde Cádiz el 24 de septiembre de 1493, respaldado por los Reyes Católicos, con la intención de asegurar la presencia española en las tierras recién descubiertas ... y, de paso, seguir buscando el esquivo camino hacia la legendaria Catay. La esperanza del navegante seguía intacta. Su primera escala fue en la isla La Deseada, a la que llegó el 3 de noviembre. Luego continuó hacia Puerto Rico y, al final, arribó a La Española. Allí, sin embargo, se encontró con un panorama desolador: el Fuerte Navidad, el primer asentamiento europeo en la región, había sido completamente destruido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app