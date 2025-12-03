Suscríbete a
La arqueología destruye los mitos de los vikingos: «No eran sucios ni fanáticos religiosos»

La historiadora Eleanor Barraclough desmonta en un nuevo ensayo los estereotipos creados por los enemigos de los pueblos nórdicos

Representación de guerreros vikingos
Representación de guerreros vikingos ABC
Manuel P. Villatoro

Ni bestias pestilentes que rehuían el agua clara cual gato salvaje, ni tipejos sin escrúpulos que repudiaban a los miembros de la comunidad menos favorecidos. Los vikingos, confirma a ABC la historiadora y profesora universitaria Eleanor Barraclough, poco tienen que ver con los mitos que ... extendieron sus enemigos. Y no lo dice al albur. Para confirmarlo, esta británica ha elaborado un ensayo –'El oro de los vikingos' (Ático de los Libros)– en el que recoge la larga lista de restos arqueológicos que desvelan la verdad sobre estos fieros guerreros escandinavos. ¡Y son muchos por cada falacia! Desde peines que revelan su interés por la limpieza, hasta textos que demuestran que la primera incursión de la Era Vikinga no fue la del monasterio de Lindisfarne, en el 793 d. C., sino un ataque previo.

