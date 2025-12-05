Suscribete a
ABC Premium

Recetas brillante

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (semanal del 8 al 14 de diciembre)

Con la bajada de temperaturas y el ritmo acelerado de diciembre, la alimentación juega un papel clave para mantener la energía y el bienestar

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (semanal del 8 al 14 de diciembre)
ABC
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con la bajada de temperaturas y el ritmo acelerado de diciembre, la alimentación juega un papel clave para mantener la energía y el bienestar. Por eso, nuestra nutricionista ha elaborado un menú que combina platos reconfortantes con ingredientes frescos y preparaciones equilibradas. La intención ... no es solo nutrir, sino también acompañar estos días con propuestas cálidas, apetecibles y fáciles de preparar en casa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app