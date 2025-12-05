Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (semanal del 8 al 14 de diciembre)

Con la bajada de temperaturas y el ritmo acelerado de diciembre, la alimentación juega un papel clave para mantener la energía y el bienestar. Por eso, nuestra nutricionista ha elaborado un menú que combina platos reconfortantes con ingredientes frescos y preparaciones equilibradas. La intención ... no es solo nutrir, sino también acompañar estos días con propuestas cálidas, apetecibles y fáciles de preparar en casa.

A lo largo de la semana encontrarás recetas tradicionales con un giro saludable, con platos que buscan aportar saciedad sin renunciar al sabor, equilibrando texturas y nutrientes para que el cuerpo agradezca cada bocado. Una propuesta pensada para disfrutar sin complicaciones y cuidar la salud sin sacrificar el gusto.

La semana arranca con un clásico reconfortante: una sopa casera en la que el caldo de pollo, las verduras tiernas y el arroz integral Brillante se combinan para ofrecer una comida ligera pero completa. Es una de esas preparaciones que entonan el cuerpo, hidratan y sientan bien en cualquier momento, especialmente en días fríos o de vuelta a la rutina.

Martes - Pochas con setas shiitake

El martes llega con un guiso vegetal lleno de matices. Las pochas se cocinan lentamente hasta quedar suaves, mientras que las setas shiitake aportan un toque umami que eleva el conjunto sin necesidad de elaboraciones complicadas. Es un plato nutritivo, de esos que invitan a comer con cuchara y disfrutar con calma.

Miércoles - Chuletas con cebollita a la francesa

Mitad de semana y toca un plato sencillo pero cargado de sabor. Las chuletas se acompañan de una cebolla cocinada a fuego lento, casi confitada, que aporta dulzor natural y un aroma irresistible. El resultado es una comida equilibrada, tradicional y reconfortante, perfecta para recuperar fuerzas sin excederse.

Jueves - Bacalao con pimientos rojos asados y patata

El jueves apuesta por un trío ganador: bacalao suave, pimientos asados con su característico dulzor y patata cocida como base neutra. Es un plato colorido, mediterráneo y muy equilibrado que combina bien con cualquier plan del día. Ligero pero lleno de sabor, resulta ideal para quienes buscan comer rico sin complicaciones.

Para cerrar la semana laboral, una crema suave y aromática que mezcla verduras ligeras con el toque dulce de la pera. La textura aterciopelada se rompe con los garbanzos crujientes, que aportan proteína vegetal y un contraste muy agradable. Un plato cómodo, rápido y sorprendentemente completo.

Sábado - Huevos rellenos de pollo y setas a la bechamel

El sábado se tiñe de sabor casero con unos huevos rellenos que combinan pollo desmenuzado, setas salteadas y una bechamel ligera. Es una receta de fin de semana: sabrosa, reconfortante y pensada para compartir. El toque de horno final les da una cremosidad que resulta difícil de resistir.

Domingo - Falsa morcilla con arroz integral Brillante y alubias

La semana concluye con un plato plant-based que sorprende por su profundidad de sabor: una falsa morcilla elaborada con vegetales y especias, acompañada de arroz integral Brillante y alubias. Juntos forman una comida completa, rica en fibra y muy saciante, perfecta para recargar energía antes de comenzar una nueva semana.