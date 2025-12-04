Suscribete a
Turuleta, aire fresco para la calle Betis con la experiencia de El Sella y Gascona

Este restaurante llega de la unión de un grupo de jóvenes amigos con la sociedad de estos negocios de Triana, que ya tienen una trayectoria consolidada en el sector de la hostelería

Montaje con algunos platos del restaurante Turuleta de la calle Betis, en Triana R. R. // EDición de Vídeo: Rocío Jiménez
Ramón Román

Ramón Román

Sevilla

El ritmo de aperturas no cesa en Sevilla. El sector de la restauración lleva meses marcado por la inauguración de nuevos proyectos, como el último que ha llegado a Triana con el nombre de Turuleta. Este negocio, ubicado en plena calle Betis, ... surge de la unión de un grupo de jóvenes amigos que se ha asociado con Alejandro Gómez en representación de la sociedad El Sella Triana, dueños de los conocidos El Sella y Gascona. que ya tiene experiencia en el sector de la hostelería.

