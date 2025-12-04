Turuleta, aire fresco para la calle Betis con la experiencia de El Sella y Gascona

El ritmo de aperturas no cesa en Sevilla. El sector de la restauración lleva meses marcado por la inauguración de nuevos proyectos, como el último que ha llegado a Triana con el nombre de Turuleta. Este negocio, ubicado en plena calle Betis, ... surge de la unión de un grupo de jóvenes amigos que se ha asociado con Alejandro Gómez en representación de la sociedad El Sella Triana, dueños de los conocidos El Sella y Gascona. que ya tiene experiencia en el sector de la hostelería.

Pero el concepto de Turuleta es totalmente diferente al de los restaurantes anteriormente comentados, los cuales están enfocados al producto asturiano. «Nosotros ofrecemos una comida más mediterránea, más nuestra, pero con un toque innovador. Por ejemplo, en un restaurante sevillano no puede faltar el salmorejo, pero el nuestro va con ese toque innovador que decimos y es de aguacate con aroma de pepino y lascas de queso», explica Álvaro Sopeña, encargado y socio junto a Ignacio Fernández y Pablo González.

Aunque cada uno de ellos vive en un lugar de Sevilla, todos tenían claro que querían hacer la apuesta en Triana, de ahí que sea «un orgullo tener un negocio en plena calle Betis, que es una zona muy bien situada». Y así acaba de comenzar esta aventura gastronómica.

¿Cómo es la carta de Turuleta?

La carta es amplia y variada, teniendo algunas opciones en modelo tapa y todas en modelo ración entera. Así, se empieza por la sección Nuestro Corte, donde hay jamón ibérico 5J, caña de lomo 100%, chorizo ibérico, surtido ibérico, queso de oveja al romero, queso de oveja trufado, queso la peral, tabla de tres quesos y surtido de quesos y embutidos.

De ahí se pasa a Para abrir Boca, que cuenta con gildas, ensaladilla de gambas al ajillo, mejillones al natural, boquerones en vinagre, salmorejo de aguacate con aroma de pepino y lascas de queso, tomate corazón de buey con melva canutera, patatas Turuleta (salsa brava casera y mahonesa de huevo frito), tartar de atún rojo de almadraba sobre guacamole y steak tartar con yema curada.

En Para compartir o No hay croquetas de buey, de rulo de cabra con miel y cebolla caramelizada, de trufa con setas, de atún con algas wakame y de chistorras. Se pasa entonces a las Ensaladas, donde hay de hojas de temporada, de canónigos, de espinacas y de langostinos.

También hay un apartado de Tostas, donde se puede elegir la de atún rojo, aguacate y crujiente de puerros; la de morcilla de arroz con manzana caramelizada y piñones; la de queso La Peral dulce con mermelada de naranja amarga; el brioche de langostinos: y el brioche de carrillada.

¿Qué más se puede comer en Turuleta?

El siguiente apartado de la carta de Turuleta es Para Turuletos, que se centra en las tortillas. Y están la clásica con o sin cebolla; la Turuleta, que lleva patata y carrillada ibérica; la de patatas con chorizo; la de patatas con queso de cabra y cebolla caramelizada; la de patatas carbonara y la tortilla de la huerta, que tiene patatas, cebolla, calabacín y berenjena.

En De la Huerta hay pavía de espárragos blancos con mahonesa de hierbabuena, alcachofas a la plancha, pisto de la casa con calabaza y huevo poché y arbolitos de coliflor rebozados con salsa de almendras. Y en la sección Huevos también hay una extensa variedad desde los huevos fritos con patatas, los que van con patatas y carabineros, los de patatas y chorizo, los de patatas y jamón ibérico y los de patatas trufadas y foie.

La recta final llega con los Arroces, donde las opciones son risotto de carrillada ibérica con mantequilla de calabaza y parmesano; y arroces por encargo que van desde el de marisco, al negro, pasando por la paella mixta, la de ibéricos y el arroz caldoso con carabineros.

En Almadraba y Lonja hay bacalao confitado a la Fiorentina, suprema de salmón a la naranja, atún rojo a la plancha con panaché de verduras y pulpo a la gallega con cremoso de pimentón. Y justo antes de los postres, las Carnes, con rabo de toro a la sevillana, carrillada a la miel, pestiños de presa ibérica con puré de castañas y tortas de aceite, solomillo ibérico, presa ibérica, entrecot de vaca retinta, solomillo de vaca retinta y chuletón de vaca retinta.

Para finalizar, el toque dulce llega con los Postres, donde hay tarta de queso al horno, tarta de dulce de leche, tarta de lotus, milhojas de nata, coulant de chocolate con helado, coulant de chocolate y copa de helado con sabores de pistacho, chocolate y turrón. Asimismo, hay una extensa carta de vinos para elegir entre Ribera del Duero, Rioja, vinos blancos, vinos albariño, vinos Rueda, semidulces, vinos andaluces , frizzante, rosado, champagne y cava.

¿Dónde está Turuleta?

Este nuevo restaurante está en la calle Betis, 41, en el barrio de Triana. Cuenta con un amplio local que está dividido en tres zonas. Al entrar está la barra a la izquierda, luego hay una zona de mesas altas y al fondo hay un salón con mesas bajas.

Además, como explican desde la dirección, cuentan con licencia de música, de modo que pueden abrir hasta las 04.00 de la madrugada y se puede utilizar dicho salón para organizar comidas y eventos privados. Asimismo, cuenta con veladores en la calle para disfrutar de una Cruzcampo helada al sol.