Tres paradas gastronómicas en Estepa si vas a comprar mantecados en el puente de la Inmaculada

Cuando diciembre asoma y las luces empiezan a encender la provincia, Estepa se convierte en una romería gastronómica. Miles de visitantes se acercan cada Puente de la Inmaculada para llenar el maletero de mantecados y polvorones, pero también para disfrutar de un ... pueblo que vive estas fechas con una intensidad única. A poco más de una hora de Sevilla, la «Ciudad del Mantecado» recibe con aroma a canela y ajonjolí a quienes buscan tradición… y algo más.

Porque además de obradores y tiendas, Estepa es un destino perfecto para sentarse a la mesa. Desde casas de comidas que conservan intactas sus raíces hasta propuestas más contemporáneas que conviven con la estacionalidad de un municipio que respira gastronomía.

Si estás organizando tu escapada, aquí van tres paradas imprescindibles para completar la ruta entre compra y compra.

Casa Alejandro

Carne a la brasa con patatas de Casa Alejandro gurmé

En plena Avenida de Andalucía se encuentra Casa Alejandro, el restaurante del chef Alejandro Rodríguez Larrubia, formado en la Escuela de Hostelería de Málaga y con pasos por cocinas como El Celler de Can Roca, Abades Triana o Quique Dacosta. Su propuesta combina tradición andaluza y cocina técnicamente cuidada, con una carta que cambia según la temporada.

Entre sus platos más reconocidos destacan el pulpo braseado con cremoso de patatas, las croquetas líquidas de jamón ibérico o la carrillada a baja temperatura con queso de rulo. Entre semana también sirven tapas, aunque los fines de semana la experiencia se centra en formato restaurante, ideal para quienes buscan una comida más reposada antes o después de visitar los obradores.

Cala D'Or

Cazuelita de Cala D'or gurmé

Con tres décadas de vida, Cala D'Or es uno de esos lugares que aparecen en todas las conversaciones cuando se pregunta dónde comer bien en Estepa. Un espacio familiar donde se puede tapear en barra, disfrutar del menú del día o reservar mesa en el salón para una comida más tranquila.

Su cocina es cien por cien tradicional: callos, manitas, riñones al Jerez, calamares en salsa, pavías de bacalao, cordero lechal y pescados frescos. Raciones generosas, precios razonables y un ambiente en el que se mezclan vecinos y visitantes buscando una cerveza fría y sabores de siempre.

Begas Gastrobar

Una de las tapas creativas de Begas Gastrobar gurmé

Para quienes prefieren una parada con un toque más actual, Begas Gastrobar es una apuesta segura. Su carta combina entrantes creativos —como la milhoja de foie con rulo de cabra y manzana caramelizada, el tartar de salchichón o la sardina ahumada con ajoblanco— con principales que ya son clásicos de la casa: la lasaña trufada de guiso de carrilleras, el cochinillo segoviano con peras al vino o los puerros confitados con hummus y romesco.