dónde comer en estepa

Tres paradas gastronómicas en Estepa si vas a comprar mantecados en el puente de la Inmaculada

Este puente de la Inmaculada Estepa se convierte en uno de los destinos gastronómicos más deseados al reclamo de sus mantecados y polvorones. Compartimos tres paradas imprescindibles para comer bien tras la visita a los obradores

Dónde comer en Estepa: 8 sitios para saborear el municipio

Guiso de rabo de toro del restaurante Cala D'or en Estepa
Guiso de rabo de toro del restaurante Cala D'or en Estepa gurmé

Cristina Torres

Sevilla

Cuando diciembre asoma y las luces empiezan a encender la provincia, Estepa se convierte en una romería gastronómica. Miles de visitantes se acercan cada Puente de la Inmaculada para llenar el maletero de mantecados y polvorones, pero también para disfrutar de un ... pueblo que vive estas fechas con una intensidad única. A poco más de una hora de Sevilla, la «Ciudad del Mantecado» recibe con aroma a canela y ajonjolí a quienes buscan tradición… y algo más.

