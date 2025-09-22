La vida personal de Ousmane Dembélé: su mujer famosa, su hija y sus orígenes familiares

Este lunes 22 de septiembre se celebra una de las citas deportivas más esperadas del año. Se entrega el Balón de Oro 2025, el máximo premio individual que puede lograr un futbolista durante su carrera.

En 2024, el fútbol español arrasó en París. Rodri Hernández y Aitana Bonmatí se proclamaron ganadores del prestigioso galardón. Y es que se consideró que ambos cumplían con los requisitos necesarios para llevarse este trofeo a casa.

En la lista de nominados de este 2025 figura el nombre de Ousmane Dembélé. El francés es, junto a Lamine Yamal, uno de los grandes favoritos para hacerse con el premio.

Dembélé cuenta con una envidiable trayectoria profesional y esta noche, si todo va bien, podría alcanzar la cima. Aunque su talento ha sido clave para llegar hasta aquí, su familia y sus experiencias de vida también han tenido mucho que ver. Te contamos cómo es el exfutbolista de F.C. Barcelona en las distancias cortas.

Su mujer famosa

Dembélé, que tan solo tiene 28 años (15 de mayo de 1997), ya está casado. No hay muchos detalles sobre su enlace, pero se sabe que la pareja se dio el 'sí quiero' a finales de 2021 en Marruecos.

Su mujer se llama Rima Edbouche, es marroquí y también es famosa. Es influencer, pues se dedica a las redes sociales. Lo poco que se conoce es que en 2022 lanzó su propia marca, denominada Razalae.

Dembélé se convierte en padre en 2022

En 2022, con 25 años, Dembélé se convirtió en padre junto a su mujer. Él mismo lo anunció en sus redes sociales a través de una tierna fotografía dándole la mano a su niña. «Bienvenida mi dulce corazón», escribió en la publicación.

Imagen con la que Dembélé anunció el nacimiento de su hija Instagram

Lo curioso es que el día de su nacimiento, el francés, que se pasó toda la mañana en el hospital, quiso jugar esa noche el partido de Liga con el Barça.

Sus orígenes familiares

Dembélé nació el 15 de mayo de 1997 en Vernon, una pequeña localidad de Francia con menos de 24.000 habitantes. Su madre es francesa, con ascendencia mauritana y senegalesa. Su padre es de Mali.

Se conoce que el delantero sigue los preceptos del islam para su alimentación.

A pesar de que su infancia no ha sido nada fácil, tener un balón cerca le ha curado todos sus males. «Jugaba en la calle en un barrio pobre con mucha delincuencia, pero ahora todo está bien. Éramos gente tranquila y con mi pandilla siempre jugábamos a fútbol. Era lo que más me gustaba de niño», confesó en una entrevista realizada por el club culé.