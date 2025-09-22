Este es el ganador del Balón de Oro 2025, según la inteligencia artificial

Este lunes 22 de septiembre, París volverá a ser el centro del fútbol mundial con la entrega del Balón de Oro 2025. Como siempre, las casas de apuestas arden en pronósticos tratando de anticipar un ganador en una edición especialmente reñida.

En este sentido, muchos analistas han intentado desgranar estadísticas, títulos y méritos individuales para señalar al favorito. Sin embargo, si hay una herramienta que ha ganado terreno en los últimos tiempos a la hora de evaluar candidatos, esa es la inteligencia artificial. Pero, ¿qué dice realmente la IA sobre el Balón de Oro 2025?

Como modo de prueba, ABC ha querido poner a examen a la tecnología. Para ello, se ha recurrido a Perplexity, una de las herramientas de IA que mejor maneja el análisis estadístico. Conviene subrayar, eso sí, que este tipo de predicciones no son infalibles: se basan en patrones y tendencias, pero al final todo depende del criterio de los periodistas que votan.

Según el análisis realizado, el gran favorito a llevarse el Balón de Oro este año es Ousmane Dembélé. El atacante del PSG ha completado una temporada histórica: máximo goleador de la Ligue 1, pieza clave en la conquista de la primera Champions del club parisino y designado jugador del año en Francia.

Muy cerca aparece el nombre de Lamine Yamal, el prodigio del Barcelona que con apenas 18 años ya ejerce de líder con el dorsal número 10. El joven catalán ha maravillado al mundo conquistando títulos nacionales y dejando actuaciones memorables a nivel internacional.

«Por impacto en títulos internacionales y rendimiento individual, Dembélé parece el más probable ganador, pero Yamal es la alternativa más fuerte y sería una elección histórica si lo consigue», contesta la inteligencia artificial.

La IA también sitúa en la terna a otros nombres destacados como Vitinha, otro puntal del PSG cuya influencia en el juego ha sido reconocida por analistas y aficionados. Más abajo en las previsiones figuran Raphinha, Mbappé, Pedri, Salah, Cole Palmer, Achraf Hakimi o Fabián Ruiz, aunque todos ellos parecen un paso por detrás de los dos grandes favoritos en este 2025.