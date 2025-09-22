Este es el ganador del Balón de Oro según las apuestas

El galardón más prestigioso a nivel individual en el mundo del fútbol conoce su ganador este lunes 22 de septiembre en el corazón de París, en el Teatro de Châtelet, a escasos metros de Notre Dame. Sí, hablamos del Balón de Oro que entrega cada año la revista France Football.

Durante la noche parisina se desvelará la identidad de quién sucede a Rodri Hernández en el palmarés de un trofeo que, aparte del mediocentro del Manchester City, cuenta con Luis Suárez Miramontes como el otro español que lo ha conquistado. Eso en categoría masculina, puesto que en femenino entre Alexia Putellas y Aitana Bonmatí se han repartido los últimos cuatro.

Noticia Relacionada Lamine Yamal y Dembélé, nominados al Balón de Oro en una lista con tres españoles Daniel Cebreiro Fabián y Pedri también forman parte de los 30 candidatos al galardón, entre los que hay cuatro futbolistas del Barcelona y tres del Madrid

Lo cierto es que a Rodri le puede suceder otro español, porque Lamine Yamal no solo figura entre los 30 nominados, sino que cuenta con opciones para adjudicarse el galardón. El hecho de haber hasta nueve jugadores del PSG entre esa selección puede provocar que los votos queden muy repartidos entre ellos y beneficie a la estrella del Barcelona.

De hecho, Lamine Yamal, que a nivel colectivo no ganó la máxima competición de clubes a la que optaba (el Barça cayó en semifinales) ni de selecciones (España cedió contra Portugal en la final de la Nations League), es, según las casas de apuestas, el segundo máximo favorito a triunfar esta noche en París.

Y no precisamente de manera muy discutida, sino el segundo con mucha ventaja sobre el tercero en discordia, Vitinha, con cuota 20, aproximadamente, aunque depende de cada casa de apuestas. La cuota de Yamal se sitúa, sin embargo, por debajo de los 10 y muy cerca, incluso de los 5.

El favorito a ganar el Balón de Oro según las casas de apuestas

Pero también Lamine Yamal se encuentra lejos del gran favorito para las casas de apuestas. No es otro que Ousmane Dembélé, al que dan como claro ganador en Francia, lo cual, seguramente, influye en la cuota del ex del Barça, situada alrededor de 1.30 o, incluso, por debajo de eso.

El atacante francés fue el líder de un PSG que levantó la ansiada Champions League después de fracasar en el intento en varias ocasiones pese al importante desembolso en fichajes que había realizado en veranos anteriores.

El PSG lo ganó todo en Francia: Liga, Copa y Supercopa, además de la ya mencionada Champions con una exhibición en la final ante el Inter (5-0) en la que, curiosamente, Dembélé jugó 90 minutos pero no marcó. Solo se le escapó el Mundial de Clubes, si bien el conjunto de Luis Enrique solo fue derrotado por el Chelsea en la final.

Dembélé ha acumulado méritos más que suficientes para levantar el Balón de Oro, Francia le da favoritísimo, las casas de apuestas también. Pero... ¿habrá sorpasso?